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    كسبيس اكس

    الأولى في العالم... "سبيس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء

    © AFP 2021 / -
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    تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء، مساء اليوم الأربعاء، وعلى متنها 4 أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل.

    وينتظر أن يتم إطلاق المهمة، التي أطلق عليها اسم "انسبيريشن4" اليوم الأربعاء الساعة 8:02 مساءً (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) على متن صاروخ "فالكون 9"، الذي يحمل كبسولة دراغون، من منصة الإطلاق الأسطورية "39A" في مركز كينيدي التابع لناسا في فلوريدا.

    © AFP 2021 / Bruce Weaver
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    ومن المقرر أن يحلق الأمريكيون الأربعة الموجودون على متن المركبة إلى مسافة أبعد من محطة الفضاء الدولية، مستهدفة مدارا يبلغ 575 كم وسيطوفون حول العالم نحو 15 مرة يوميا.

    وفي نهاية رحلتهم، سيبدؤون العودة نحو الأرض لتهبط المركبة قبالة سواحل فلوريدا وستقوم مظلات بتخفيف سرعتها الهائلة.

    المشاركون في الرحلة

    يكون الملياردير جاريد إيزاكمان وهو أمريكي يبلغ من العمر 38 عاما، صاحب شركة خدمات مالية، وطيار متمرس من أشهر السياح على مركبة "سبيس إكس"، ويستأجر خدماتها بسعر لم يُكشف عنه، ولكن يقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وقرر منح ثلاثة مقاعد لأشخاص غير مشهورين.

    ستكون هايلي أرسينو، البالغة من العمر 29 عامًا، أصغر أمريكية وأول شخص لديه طرف صناعي يصل إلى الفضاء.

    وأرسينو، ناجية من سرطان الأطفال، وتعمل مساعدة طبية في مستشفى سانت جود للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية حيث عولجت عندما كانت طفلة.

    أما الشخص الثاني، فهو كريس سيمبروسكي البالغ من العمر 42 عامًا، وهو جندي سابق في القوات الجوية الأمريكية ويعمل حاليا في صناعة الطيران.

    والمقعد الأخير لسيان بروكتور، أستاذة علوم الأرض البالغة من العمر 51 عامًا، التي كادت أن تصبح رائدة فضاء في وكالة "ناسا" في عام 2009. وستكون رابع امرأة أمريكية من أصل أفريقي تذهب إلى الفضاء.

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