تسجيل
21:17 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ساق شخص مريض يتم معالجته عن طريق التدليك

    6 علامات على الساق تشير إلى إصابتك بجلطة... تعرف عليها مبكرا

    © AFP 2021 / JOHN THYS
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048621556_0:62:3183:1851_1200x675_80_0_0_ebeb1d5904cadbab86426deba51c1c83.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109151050161616-6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7/

    يتعين علينا أن نكون على دراية بالعلامات التي يمكن أن تشير إلى تشكل جلطة دموية، والتي يظهر بعضها على الساق.

    عادة ما يحدث التخثر الوريدي العميق حينما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة في أحد الساقين.

    تكمن الخطورة في انفصال الجلطة الدموية من الساق وانتقالها إلى الرئتين، مسببة انسدادا رئويا قد يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه سريعا، بحسب express.

    تشخيص أمراض القلب
    © CC BY 2.0 / Pexels
    الصحة السعودية تنصح باستخدام دواء "رخيص جدا" لمنع الإصابة بالجلطة القلبية

    ما هي علامات تجلط الدم الوريدي العميق؟

    العلامة الرئيسية للجلطة هي الشعور بألم في الساق ووجع شديد في الفخذ عند لمسه أو الضغط عليه (tenderness of the thigh)، كذلك تعد الإصابة بربلة الساق (تقلصات وألم شديد في عضلة السمانة)، إحدى العلامات المحتملة لحدوث الجلطة، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

    ليس هذا فحسب، إذ يمكن أن يشير تورم الساق وكذلك تغير لونها إلى الأحمر بما في ذلك ظهور خطوط حمراء إلى الإصابة بالجلطة.

    وعندما يشعر الشخص بدفء عند لمس جلد الساق فذلك قد يعني أنه يعاني من تجلط الأوردة العميقة.

    المثير، أن جسم الإنسان له قدرة ذاتية على إذابة جلطات الدم بعد أن تلتئم الإصابة الداخلية، إلا أنه حال لم يحدث ذلك فإن ذلك التجلط قد يقيد تدفق الدم الطبيعي إلى القلب ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

    يمكن أن تنتقل الجلطة إلى الرئة مسببة الانسداد الرئوي الذي يسبب مشاكل في التنفس بما في ذلك ضيق التنفس أو التنفس السريع غير المبرر، إضافة إلى ألم في الصدر يمكن الشعور به مع التنفس العميق.

    يتسبب الانسداد الرئوي أحيانا في زيادة معدل ضربات القلب، بشكل قد يؤدي إلى حدوث حالة إغماء.

    كيف أعرف أني معرض لتجلط الأوردة العميقة؟

    إذا كنت تعاني من الدوالي، أو زيادة الوزن أو تتلقى علاجا تعويضيا بالهرمونات أو إن كنت تتناولين حبوب منع الحمل، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة.

    كيف يمكن منع تجلط الدم؟

    يمكنك التحرك دائما وعدم الجلوس لفترات طويلة من الوقت، وذلك للسماح بتدفق الدم بشكل طبيعي.

    انظر أيضا:

    دراسة تكشف عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية
    عصير العنب يخفي "فيتامين ك" الرائع بين حباته لكنه يسبب جلطة مع بعض الأدوية
    الصحة السعودية تنصح باستخدام دواء "رخيص جدا" لمنع الإصابة بالجلطة القلبية
    علماء: تعديل بسيط في ملح الطعام ينقذ ملايين مرضى الضغط والجلطات الدماغية
    دراسة: جرعة 4 بـ1 قد تشفي مرضى الضغط وتبعد الجلطات الدماغية وأمراض القلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية
    قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من التأسيس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك