فنانة لبنانية تناشد متابعيها مساعدتها بـ 20 ألف دولار... فيديو

وقالت الفنانة مي حريري (53 عاما) في مقطع فيديو في حسابها على إنستغرام، إنها في موقف صعب وعالقة في العاصمة البريطانية لندن، بعدما رفع ما سمتهم "الظالمين" دعوى قضائية ضدها.
وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "من فضلكم أنا بحاجة لـ 15 ألف باوند (حوالي 20 ألف دولار) لأني مضطرة أدفعها للمحكمة".
وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "أتوجه إلى كل من يحبني بأن يقرضني هذا المبلغ، كي تنتهي المحاكمة ونتفق على طريقة رده".
فاجأت الفنانة اللبنانية #مي_حريري متابعيها على إنستغرام بمجموعة "ستوري" تطلب فيها يد العون، مُعلنةً أنها في ورطة منذ حوالي عام في #بريطانيا.— Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) September 15, 2021
في التفاصيل، ظهرت مي حريري متأثرة في الفيديو وهي تطلب من محبّيها مساعدتها بمبلغ وقدره 15 ألف باوند، بهدف تسديده للمحكمة في لندن. pic.twitter.com/53no7Mm7BH
ولم تتطرق الفنانة اللبنانية إلى سبب الأزمة التي تواجهها في لندن، أو طبيعة الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، إلا أنها قالت: "السبب ظلم لكني لن أتحدث عنه الآن أبدا".
وأضافت: "عندما تنتهي المحكمة، وإذا أنصفني القانون وأعاد لي حقي، فسوف أخبركم بالقصة"، نافية أن يكون الموضوع يتعلق بعائلتها أو ابنتها منار.
كانت مي حريري أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، إصابتها بفيروس كورونا بعد تلقيها اللقاح المضاد للوباء بـ 7 أيام فقط.
وسافرت الفنانة إلى لندن للعلاج بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، حيث ظهرت وقتها في صور من داخل العناية المركزة فيما تم لف وجهها بالشاش، وإخضاعها للتنفس الصناعي.
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