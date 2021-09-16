تحذير خطير من نظارات الشمس المقلدة... تؤدي إلى العمى والإصابة بالسرطان

يلجأ الكثير من الناس إلى نظارات الشمس المقلدة نظرا لارتفاع أسعار النظارات الأصلية، إلا أن الأطباء يرون أن النظارات المقلدة تؤدي إلى الكثير من المخاطر.

وشدد الطبيب السعودي سعد حجر استشاري جراحة وأمراض العيون، على عدم ارتداء نظارة شمسية مقلدة لعدم الإضرار بالعين، لافتا إلى أن "التعرض لأشعة الشمس بدون ارتداء نظارة شمسية اسلم ألف مرة من ارتداء نظارة مقلدة".

وأشار الطبيب، خلال لقاء له على فضائية "روتانا خليجية" إلى أن "الأشخاص الذين تجبرهم طبيعة عملهم أن يعملوا تحت أشعة الشمس، يجب عليهم حماية أعينهم بنظارات أصلية والابتعاد تماماً عن المقلدة".

أضرار النظارات الشمسية المُقلدة..

د. سعد حجر (استشاري جراحة وأمراض العيون): التعرض للشمس بدون نظارة أفضل من ارتداء نظارة مُقلدة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eHalCjOuSS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 13, 2021

​ونصح أي شخص يريد اقتناء نظارة شمسية باختيار نوع طبي ومعروف مصنوع من مواد طبية جيدة.

وأخيرا حذرت مدينة الملك سعود الطبية من النظارات الشمسية المقلدة، مشيرة إلى أنها "تشكل خطرا يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعن مخاطر النظارات الشمسية، قال الطبيب ناصر المطيري، استشاري ورئيس قسم طب العيون في المدينة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها كثيرة وقد تؤدي إلى العمى الكامل والإصابة بالسرطان.

ويرى المطيري أن الخطر يسببه السماح بدخول أشعة الشمس فوق البنفسجية، ما يسبب إلحاق الضرر بها ويؤدي ذلك إلى:-

الإضرار بالقرنية وملتحمة العين

ازدواجية الرؤية وألم بالعينين.

حدوث مشكلات بالنظر مثل الزغللة

ضعف في الإبصار.

العمى الكامل في بعض الحالات.

الصداع المتكرر.

تؤدي إلى حدوث جفاف بالعين، ما يقلل إفراز الغدد المسؤولة عن الدموع.

تكوين المياه الزرقاء على العين.

الإصابة بنوع من السرطان يسمى "سرطان الخلايا القاعدية".

ونصح المطيري بارتداء النظارات الأصلية لأنها تحتوي على مرشحات لحماية العين، وهو غير الموجود في النظارات المقلدة التي تحتوي على الكثير من الشوائب والتموجات.