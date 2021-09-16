سمية الخشاب تكشف لأول مرة علاقتها برونالدو وسبب تغريداتها المثيرة... صورة

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامج "لايف من الدوبلكس" يوم غد الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا تجمعها بأبلة فاهيتا وعلقت عليها "لقاء السحاب بين الملبن والأرشانة صحبتي رئيسه نادي مطلقات الكوربة فاهيتا".

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وتكشف الفنانة المصرية، خلال الحلقة، عن علاقتها بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وسبب تغريداتها المثيرة للجدل أخيرا.

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وكانت سمية الخشاب أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب غريب حول إنجاب الأطفال.

وطالبت في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن تخصص رخصة للأزواج بشأن الإنجاب وفي حالة رسوب أحدهم يخضع لدورات تدريبية واختبارات. وقالت: "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟".

وأضافت في تغريدتها: "اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".

كما أثارت سمية الخشاب الجدل، الأسبوع الماضي، بعد أن نشرت صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، مساء السبت الماضي، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

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