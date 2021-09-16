الداخلية الكويتية توجه طلبا لكل مستخدمي "آيفون" في البلاد

طالبت إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية، مستخدمي هواتف "آيفون" بتحديث هواتفهم في أسرع وقت.

وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، دعت إدارة الأمن السيبراني مستخدمي "آيفون"، إلى عمل التحديثات اللازمة التي أصدرتها شركة "آبل" لأجهزتها الذكية في أسرع وقت.

ولفتت الصحيفة إلى أن دعوة الداخلية الكويتية جاءت بعد تقرير نشرته الصحيفة بشأن وجود "ثغرة خطيرة" تم العثور عليها في خدمة "iMessage" في هواتف آيفون، والتي دفعت آبل لنصح مستخدمي الهاتف لتحديث أجهزتهم على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى أن باحثين سبق وحذروا من أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية "NSO Group"، طورت طريقة للسيطرة على أي جهاز كمبيوتر أو ساعة أو هاتف آيفون تقريبًا من صنع شركة "آبل".

وأمس الأول، أطلقت شركة "آبل" الأمريكية تحديثا لهواتف "آيفون"، بقصد إصلاح ثغرة أمنية خطيرة مرتبطة ببرامج التجسس المعروفة باسم "فضيحة بغاسوس".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن آبل تسعى لإصلاح عيب في هواتف "آيفون" يجعل برامج التجسس تلك تخترق الهواتف من دون النقر على أي رابط أو رسالة تحتوي على برمجيات خبيثة.

وتخضع حاليا برامج "بغاسوس" التابعة لشركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، لفحص مكثف، بعدما اكتشفت تقارير أنه يتم استخدامها للتجسس على هواتف ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين وحتى رؤساء الدول.

واكتشف باحثون في منظمة "سيتزن لاب" الكندية المتخصصة في الأمن السيبراني، المشكلة من خلال تحليل هاتف لناشط سعودي تم اختراقه.

وقالت المنظمة إنها اكتشفت أن هاتف الناشط تم اختراقه عبر خدمة "آي ميسيج" على هاتف "آيفون" من دون أن ينقر المستخدم على أي رابط.

وقالت شركة آبل إنها تسعى لتطوير تحديثاتها الأمنية بصورة سريعة وعاجلة، بعد اكتشاف تلك الثغرة الأمنية الخطيرة.

وأوضحت آبل: "مثل تلك الهجمات تكون معقدة للغاية، وتكلف ملايين الدولارات لتطويرها، وغالبا ما تكون لمدة صلاحية قصيرة وتستهدف أشخاصا معينين".