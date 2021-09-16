محامي شريكة "سمكري البني آدمين" في مصر يكشف تفاصيل جديدة بعد الإفراج عنها

كشف محامي ولاء محمد، شريكة محمد خيري المعروف بـ"سمكري البني آدمين" في مصر، تفاصيل جديدة عقب إخلاء سبيلها بعد يومين فقط من ضبطها، رغم اعترافها بمزاولة المهنة على خلاف المؤهل الدراسي.

وأكد سامح أبو ضيف، خلال لقاء مع "العربية.نت"، أن ولاء و"سمكري البني آدمين" يوسف خيري، كانا شريكين لعدة سنوات قبل أن تنفض شراكتهما قبل حوالي 5 أشهر فقط، نافيا التهم الموجهة إلى موكلته.

أوضح أن موكلته لم تنف حصولها على دبلوم التجارة، وعملها كمدربة للياقة البدنية في الوقت نفسه، مؤكدا أنها "حاصلة على التراخيص اللازمة لمقرها الطبي، ولديها كارنيه من نقابة المهن الرياضية وتخصصها في اللياقة البدنية منذ أكثر من 15 عاماً".

كما نفى المحامي ممارسة موكلته للعلاج الطبيعي، مؤكدا أن "ما تقوم به ولاء هو العلاج بـ "الطقطقة" والتي تعتبر - بحسب وصفه - نوعاً من أنواع التدليك وليس العلاج الطبيعي".

وأضاف أن التهم الموجهة إلى يوسف خيري مختلفة، حيث من الممكن أن يكون غير حاصل على الشهادات اللازمة لممارسة التدليك أو العلاج الطبيعي أو العلاج "بالطقطقة"، وهو ما أدى إلى استمرار حبسه على ذمة القضية، بعكس موكلته التي قدمت للنيابة جميع الأوراق المطلوبة من تراخيص وتصاريح، على حد قوله.

وكانت قوات الأمن المصرية قامت بالقبض على "يوسف خيري" الشهير بـ"سمكري البني أدمين"، وذلك بعد تسببه في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله، وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة اختصاصي علاج طبيعي.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "يوسف. خ" وشهرته "سمكري البنى آدمين" لانتحاله صفة اختصاصي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

وبكت المطربة المصرية ساندي بسبب تجربتها مع "سمكري البني آدمين"، قائلة إنها "لا تستطيع النوم". وقالت ساندي، في حديثها مع "برنامج Et بالعربي" إنها ستعيش بإعاقة طول عمرها بسبب شخص وصفته بـ"المختل"، مؤكدة أنها "لم تنم طبيعيا منذ سنتين وأنه أذاها في عمودها الفقري طول حياتها".

وأضافت: "ذهبت إلى دكتور متخصص، وأكد لي، بعد الفحص، أنني كنت سوف أصاب بالشلل، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي"، قائلا لها "لو كان اتقطع كنت إتشليتي".

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