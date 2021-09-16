سامسونغ تسخر من هاتف "آيفون 13"... "ما زالت تحتفظ بهذا ونحن في 2021"

لم تنتظر شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية فترة كافية لكي تسخر من منافستها الأولى شركة "أبل"، بعدما أزاحت الستار عن أحدث هواتفها الذكية "آيفون 13".

سخرت "سامسونغ" من أبرز سمتين في "آيفون 13"، وهما استمرار احتفاظها بنتوء الكاميرا العلوية، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وغرد الحساب الرسمي لـ"سامسونغ موبايل" في الولايات المتحدة الأمريكية: "تخيلوا ما زالت تحتفظ بنتوء الكاميرا العلوية في عام 2021".

"Imagine still having a notch in 2021." - #GalaxyZFold3 5G — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

وفي تغريدة أخرى لها، أشارت "عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية" إلى أنها طرحت منذ فترة معدل تحديث 120 هرتز، وتعمل الآن على تطويره.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now... — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

وأرفقت "سامسونغ" في تغريداتها هاشتاغ أحدث هواتفها الذكية "غلاكسي زد فولد 3"، الذي يأتي بشاشة عرض كاملة، بفضل تقنية الكاميرا أسفل شاشة الهاتف.

تأتي تغريدات "سامسونغ" الساخرة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة "أبل" الأمريكية عن هاتفها الجديد " آيفون 13 "، وهو الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أن "سامسونغ" سبق لها وأن سخرت العام الماضي من هاتف "آيفون 12"، وافتقاده لشاحن في علبة الهاتف على عكس هواتفها الذكية.

وكانت شركة "أبل" قد كشفت، يوم الثلاثاء الماضي، عن طراز جديد ببطارية أكبر تحت اسم "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس".

أكبر ميزة بين طرازات "آيفون" التقليدية وطرازات "برو"، هي أن الأخيرة تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية.

وبالنسبة للطرازات التقليدية، قالت شركة أبل إن جهاز "آيفون 13" سيكون به مكان أصغر للكاميرا الأمامية "نوتش" في الجزء العلوي من الشاشة، بالإضافة إلى بطاريات أكبر توفر للأجهزة ما بين 1.5 و2.5 ساعة من عمر البطارية أكثر من طرز العام الماضي، وفقا لحجم الجهاز.

بخلاف ذلك، يتمتع الهاتف الجديد في الغالب بنفس التصميم كما في العام الماضي مع وحدات كاميرا جديدة مرتبة بشكل مائل.

وقالت "أبل" إن إحدى الكاميرات عبارة عن عدسة بزاوية عريضة تبلغ دقتها 12 ميغابكسل، مع مستشعر كبير يلتقط إضاءة أكثر بنسبة 50%. العدسة الأخرى عبارة عن عدسة واسعة للغاية.

أحد تحسينات الكاميرا هو "الوضع السينمائي" الجديد الذي يمكنه تثبيت التركيز على هدف متحرك. ووفقا للشركة فإن الهاتف لديه شاشة أكثر سطوعا، ويأتي بحجمين، 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، وخمسة ألوان.

وزود الهاتف بشريحة جديدة من تصميم "آبل" والتي تعمل على تشغيله، وتسميها الشركة "إيه 15 بيونيك"، وتحتوي على ستة نوى وجزء متخصص لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ومثل طراز العام الماضي، ستتمتع أجهزة "آيفون" هذا العام بالقدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس "5 جي"، وتقول الشركة إنها تعمل مع شركات الاتصال في 60 دولة.

قالت الشركة سعر "آيفون 13 ميني" يبلغ 699 دولارا، فيما يبلغ سعر "آيفون 13" 799 دولارا، وهي نفس أسعار العام الماضي، وتبدأ الأجهزة الآن بمساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، بزيادة عن العام الماضي.