شريف منير يكشف سر حريق نشب في منزله... صور

نشب حريق في منزل الفنان المصري شريف منير، اليوم الخميس، في منطقة المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة، وكشف عن سبب اندلاعه.

ونجا منير من الحريق بسبب وجوده خارج المنزل من أجل تصوير أحد أعماله الفنية، بحسب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

ونشر شريف منير صورا من آثار الحريق، وكشف أن سبب نشوبه هو سيجارة سقطت في إحدى الغرف التابعة لتراس المنزل.

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وتوجه الفنان المصري بالشكر إلى رجال الإطفاء الذين سارعوا بإخماد الحريق، وكذلك لجيرانه الذين ظلوا برفقة زوجته وابنته أثناء الحريق.

يشار إلى أنه بدأ عرض لشريف منير مؤخرا أحدث مسلسلاته التلفزيونية "أجازة مفتوحة"، الذي تشاركه بطولته، لقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ويتكون من 40 حلقة.

ويجسد منير في أحداث المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي مسؤول كبير في أحد الفنادق السياحية في الغردقة، الذي يصبح بين ليلة وضحاها عاطلا عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، ويبدأ رحلة البحث عن العمل، وكيفية تسيير أمور حياته ومصاريف أسرته داخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة.

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