الموت يفجع سلاف فواخرجي... صورة

ودّعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها، محمد فواخرجي، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، العديد من الصور التي نعته فيها.

وعبّرت سلاف عن حزنها بوفاة والدها بعدد من الكلمات المؤثرة، قالت فيها: "روحي راحت معك... وخلص الحكي بعدك... الله معك... بابا وشكرا على كل شي".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

وتقدمت نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بالتعزية للفنانة السورية سلاف فواخرجي لوفاة والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، وجاء في بيان التعزية التي تقدمت به نقابة الفنانين السوريين: "فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدّم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها".

وكانت سلاف فواخرجي قد فُجعت قبل ثلاث سنوات بوفاة والدتها الكاتبة ابتسام أديب، لتخسر اليوم والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، كما نقل موقع "لبنان 24".