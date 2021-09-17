قبلة من فتاة لبنانية مقابل ليترات من البنزين...فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر قيام سائق صهريج بإعطاء عدة لترات من البنزبن لفتاة مقابل قبلة.

وأظهر المقطع المنشور على "يوتيوب" في لبنان فتاة لبنانية تعطي قُبلة لسائق صهريج بنزين وتجعله يتوقف جانباً وتحصل على مرادها منه، عدة لترات لسيارتها.

وأثار المقطع تساؤلات وانتقادات واسعة من رواد التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الأمر مناف للأخلاق.

أما البعض الآخر اعتبر أن خطوة الفتاة كانت ذكية للحصول على كمية من البنزين المفقود في الأسواق اللبنانية.