طوابير السيارات على طريق المطار في بيروت والمسافرون عالقون...فيديو

ونشرت صفحة "محطات الأيتام" الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو علّقَت عليه بالقول: "إنها الساعة 11:50 ظهراً من يوم الجمعة 17/9/2021، ولأنّها المحطة الوحيدة في المنطقة التي لم تنتظر صدور جدول تركيب الأسعار الذي يعرف الجميع بأنّه إلى ارتفاع كبير ولم تكترث له، فتحت المحطة في موعدها المعتاد الساعة 8 صباحاً لتكون في خدمة الناس، كل الناس".

وناشدت محطة "الأيتام"- طريق المطار "الأجهزة والقوى الأمنية والبلديات وشرطة البلديات وكل القوى الفاعلة المسارعة لنجدة أهلنا وناسنا لفتح الطريق التي أقفلت أمامهم بالكامل".

كما انتشر مقطع فيديو لمسافرين علقوا على الطريق أجبروا على إكمال طريقهم سيرا على الأقدام بسبب زحمة السير الخانقة على طريق المطار في بيروت.