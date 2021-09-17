فان دام ينشر صورة نادرة تجمعه بالرئيس فلاديمير بوتين

نشر الفنان البلجيكي العالمي، جيان كلود فان دام، اليوم الجمعة، صورة تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب فان دام الذي يحترف عددا من الفنون القتالية ويعمل في الإخراج إلى جانب التمثيل، في تعليق أرفقه بالصورة التي نشرها عبر حسابه بمنصة "فيسبوك": "السيد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأنا، نتحدث معا عن الرياضة والثقافة".

وضمن فان دام البالغ من العمر 60 عاما تعليقه بوسم "FBF" وهو اختصار لعبارة "Flashback Friday" الذي يشير إليه مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عادة عند إعادة نشر صورة أو موقف قديم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في الدائرة المحيطة به.

وبناء على ذلك، تقرر أن يخوض نشاطات عدة عن بعد، حيث أعلن الكرملين مشاركته في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، واجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها، عبر تقنية الفيديو.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة للرئيس، وهو يعمل كالمعتاد، ورغم الإصابات، فهناك عدد كاف من الأشخاص الذين يدعمون عمل رئيس الدولة.