هذا ما فعلته دنيا سمير غانم في أول جمعة بعد أربعين والدتها دلال عبد العزيز... فيديو

زارت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الجمعة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من زيارة دنيا سمير غانم لقبر والدتها، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت دنيا سمير غانم، وجهت، أمس الخميس، رسالة مؤثرة، في يوم الأربعين لرحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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