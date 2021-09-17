أول صورة للفنان المصري كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين في الرئة

نُقل الفنان المصري كريم فهمي، إلى مستشفى خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بجلطتين في الرئة.

وشاركت الفنانة ومصممة الأزياء، ندى أكرم، أول صورة لكريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى، عبر خاصية "ستوريز" على حسابها في موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

#عرب_وود | نقل الفنان كريم فهمي للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية. pic.twitter.com/C4k1YNe3nV — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 17, 2021

وناشد العديد من أصدقاء كريم فهمي من الوسط الفني معجبيهم بالدعاء له بالشفاء من وعكته الصحية، ومن أبرزهم الممثل يوسف الشريف والمطرب رامي جمال وأيتن عامر ورانيا محمود ياسين.

أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل🙏ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك🙏 — Youssef el sherif (@ElSherif) September 17, 2021

يشار إلى أن كريم فهمي (38 عاما) هو شقيق الممثل أحمد فهمي، ومن أشهر أعماله الفنية أفلام "ديدو" و"حسن وبقلظ" و"هاتولي راجل"، والجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، ومسلسلات "اختيار إجباري" و"حالة عشق".

وكان كريم فهمي أعلن حصوله مؤخرا على الإقامة الذهبية من حكومة الإمارات العربية المتحدة.

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