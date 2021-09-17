ظهور نادر للممثلة عبلة كامل يجعلها تتصدر محركات البحث

تَسبّب أحدث ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل، في أن يتصدر اسمها محركات البحث، والذي جاء تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، اليوم الموافق 17 سبتمبر/ أيلول.

وتظهر عبلة كامل في الصورة النادرة وهي ترتدي عباءة وحجابا باللون الأسود، وهو الزي الذي اعتاد جمهورها أن يشاهدها فيه، كما أطلت به في آخر مسلسلاتها الدرامية "سلسال الدم".

الفنانه القديرة عبلة كامل من أخر ظهور pic.twitter.com/Z2qWLp72GJ — Screen Mix (@ScreenMix) September 16, 2021

وتفاعل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع الظهور النادر لعبلة كامل، خاصة وأنها ظلت غائبة عن الأضواء لسنوات.

وكان آخر عمل فني لعبلة كامل هو المسلسل التلفزيوني "سلسال الدم"، الذي يشاركها البطولة الفنان رياض الخولي و علا غانم ومنة فضالي وراندا البحيري وأميرة هاني.

وكان الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، قال في تصريحات نقلتها مجلة "لها" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن "عبلة كامل تقرأ حاليا عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور".

وكانت عبلة كامل طاردتها شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، لكن نفى أحمد كمال وقتها هذه الأخبار، وأكد أن "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

يشار إلى أن عبلة كامل غابت عن حضور تكريم الفنان محمد صبحي لها ضمن احتفالية خاصة أقامها في مدينة سنبل للفنون التي يملكها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتكريم 120 فنانا شاركوه أعماله الفنية على شاشة السينما أو التلفزيون أو خشبة المسرح، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.

وعبلة كامل من أبرز ممثلات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتتميز بالأداء التلقائي والعفوي، وما أكسبها حب الملايين من الناس، كما أنها برعت في تجسيد دور المرأة الشعبية المصرية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من إنتاج عام 1996، ويشاركها بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

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