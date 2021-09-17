درة تحسم جدل تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني... "صدفة بحتة"

حسمت الفنانة التونسية، درة، جدلًا قد أثيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن أنها السبب في انفصال الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني.

ونفت درة خلال استضافتها، أمس الخميس، في برنامج "يوم ليك"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، ما ذكره موقع تونسي بأنها كانت سبب تفجر الخلاف بين دياب والشربيني.

ووصفت درة ذلك الخبر المنشور بـ"الهبل"، وتابعت ساخرة منه بأنها وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

ورجحت درة أن يكون تم الربط بين اسمها واسمي دينا الشربيني وعمرو دياب لكون أن انفصالهما وقع في نفس توقيت احتفالها بزفافها، مؤكدة أن تلك "صدفة بحتة".

وكانت مصادر إعلامية كشفت خلال الأشهر الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى رفع صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية بأن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".

وكانت درة احتفلت بعقد قرانها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة.

واقتصر الحضور في عقد قران درة على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

يشار إلى أنه عُرض للفنانة التونسية، درة، مؤخرا أحدث أعمالها الفنية، وهي قصة "حدوتة غالية" من مسلسل "زي القمر"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

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