صورة لممثلة لبنانية شهيرة مع خبير تجميل إسرائيلي في دبي

انتشرت عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمع كل من الفنانة اللبنانية نديم نجيم وخبير التجميل الإسرائيلي آيدو رفاييل.

ونشر بعض رواد التواصل الاجتماعي الصورة التي جمعتهما، حيث أشار البعض أن الصورة الملتقطة في مدينة دبي الإماراتية خلال إحدى المناسبات الفنية.

وعلق البعض على هذه الصورة قائلا: "يا ما شاء الله عالتطبيع! نادين نجيم تظهر في دبي بصورة تجمعها مع آيدو رفايل وهو خببر تجميل اسرائيلي".

وانتقد البعض تصرفات الممثلين والفنانين الذين يجب أن يكونوا على إطلاع على هوية وجنسية الأشخاص خلال عمليات التصوير واللقاء.