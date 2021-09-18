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    "آل سعود" العرب الوحيدون ضمن قائمة 2021 لأغنى 25 عائلة في العالم

    © Sputnik . Mihail Kutusov
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    نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تصنيفا لأغنى 25 عائلة على مستوى العالم في عام 2021.

    وأظهرت القائمة التي نشرتها وكالة "بلومبرغ"، أن العائلات الأكثر ثروة في العالم لم تتأثر بشدة بسبب جائحة كورونا، بل حافظت على ثرواتها وأنه ليس هناك خطر كبير على هذه الأسر الثرية من تبديد أموالها الطائلة على يد الأفراد الجدد في أي وقت قريب، حيث جاءت القائمة كالتالي:

    1- عائلة والتون الأمريكية

    المطربة الأمريكية ريهانا
    © AFP 2021 / MARTIN BUREAU
    ريهانا تدخل نادي المليارديرات لتصبح أغنى مغنية
    بلغت ثروتها 238.2 مليار دولار، وتملك سلسلة متاجر و"ولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها.

    2- عائلة مارس الأمريكية

    قدرت ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات. 

    3- عائلة كوتش الأمريكية

    بثروة بلغت 124.4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

    4- عائلة هيرميس 

    بثروة بلغت 111.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

    5- آل سعود

    بثروة بلغت 100 مليار دولار.

    6- عائلة أمباني الهندية

    سائح يرتدي زي رائد فضاء يخرج من فندق فواياجير ستيشن الفضائي إلى الفضاء المفتوح
    © Photo / Orbital Assembly, Inc.
    أغنى رجل في العالم يحقق حلم طفولته بالذهاب إلى الفضاء على متن صاروخ يملكه
    بثروة بلغت 93.7 مليار دولار، وهي المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية.

    7- عائلة ويرتهايمر الفرنسية

    بثروة بلغت 61.8 مليار دولار، وهي المالكة للعلامة التجارية "شانيل".

    8- عائلة جونسون الأمريكية

    وبلغت ثروتها 61.2 مليار دولار، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل.

    9- عائلة تومسون 

    وبلغت ثروتها 61.1 مليار دولار، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء.

    10- عائلة بورينغر الألمانية

    بثروة بلغت 59.2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

    11- عائلة ماكميلان الأمريكية

    الملياردير الفرنسي برنارد أرنو
    © AP Photo / Francois Mori
    فرنسي يتفوق على جيف بيزوس ويصبح أغنى شخص في العالم لمدة يوم
    بثروة بلغت 51.6 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

    12- عائلة آلبريخت الألمانية

    بثروة وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر "آلدي" الشهيرة.

    13- عائلة لودر الأمريكية

    وهي المالكة للعلامة التجارية "إيستي لودر"، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

    14- عائلة روش السويسرية

    وهي المالكة لشركة "روش" للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47.3 مليار دولار.

    15- عائلة مولييز الفرنسية

    بثروة بلغت 45.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

    16- عائلة كوانت الألمانية

    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
    © AFP 2021 / MANDEL NGAN
    بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار
    وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات "BMW"، بثروة بلغت 42.3 مليار دولار.

    17- عائلة داسو الفرنسية

    بثروة بلغت 41.9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

    18- عائلة نيو هاوس الأمريكية

    بثروة بلغت 41.6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

    19- عائلات فان دام ودي سبويلبيرتش ودي ميفيوس البلجيكية

    بثروة قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20.2 مليار دولار.

    20- عائلة كوكس الأمريكية

    بثروة بلغت 38.6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

    21- عائلة روزينغ الإنجليزية

    الكوميديان الأمريكي جيري سينفيلد
    © AFP 2021 / Emma McIntyre
    أغنى ممثل كوميدي في العالم يكشف عن عادتين جعلتاه ناجحا
    بثروة بلغت 35.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

    22- عائلة كووك من هونغ كونغ

    بثروة بلغت 35.6 مليار دولار، من نشاطات في مجال العقارات.

    23- عائلة بريتزكر الأمريكية

    وهي المالكة لسلسلة فنادق "حياة" حول العالم، بثروة بلغت 35.3 مليار دولار.

    24- عائلة فيريرو الإيطالية

    بثروة بلغت 34.5 مليار دولار، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل "نوتيلا" و"فيريرو روشيه".

    25- عائلة جونسون الأمريكية

    بثروة بلغت 33.8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.

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