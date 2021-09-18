"آل سعود" العرب الوحيدون ضمن قائمة 2021 لأغنى 25 عائلة في العالم

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تصنيفا لأغنى 25 عائلة على مستوى العالم في عام 2021.

وأظهرت القائمة التي نشرتها وكالة "بلومبرغ"، أن العائلات الأكثر ثروة في العالم لم تتأثر بشدة بسبب جائحة كورونا، بل حافظت على ثرواتها وأنه ليس هناك خطر كبير على هذه الأسر الثرية من تبديد أموالها الطائلة على يد الأفراد الجدد في أي وقت قريب، حيث جاءت القائمة كالتالي:

1- عائلة والتون الأمريكية

بلغت ثروتها 238.2 مليار دولار، وتملك سلسلة متاجر و"ولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها.

2- عائلة مارس الأمريكية

قدرت ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات.

3- عائلة كوتش الأمريكية

بثروة بلغت 124.4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

4- عائلة هيرميس

بثروة بلغت 111.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

5- آل سعود

بثروة بلغت 100 مليار دولار.

6- عائلة أمباني الهندية

بثروة بلغت 93.7 مليار دولار، وهي المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية.

7- عائلة ويرتهايمر الفرنسية

بثروة بلغت 61.8 مليار دولار، وهي المالكة للعلامة التجارية "شانيل".

8- عائلة جونسون الأمريكية

وبلغت ثروتها 61.2 مليار دولار، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل.

9- عائلة تومسون

وبلغت ثروتها 61.1 مليار دولار، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء.

10- عائلة بورينغر الألمانية

بثروة بلغت 59.2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

11- عائلة ماكميلان الأمريكية

بثروة بلغت 51.6 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

12- عائلة آلبريخت الألمانية

بثروة وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر "آلدي" الشهيرة.

13- عائلة لودر الأمريكية

وهي المالكة للعلامة التجارية "إيستي لودر"، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

14- عائلة روش السويسرية

وهي المالكة لشركة "روش" للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47.3 مليار دولار.

15- عائلة مولييز الفرنسية

بثروة بلغت 45.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

16- عائلة كوانت الألمانية

وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات "BMW"، بثروة بلغت 42.3 مليار دولار.

17- عائلة داسو الفرنسية

بثروة بلغت 41.9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

18- عائلة نيو هاوس الأمريكية

بثروة بلغت 41.6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

19- عائلات فان دام ودي سبويلبيرتش ودي ميفيوس البلجيكية

بثروة قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20.2 مليار دولار.

20- عائلة كوكس الأمريكية

بثروة بلغت 38.6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

21- عائلة روزينغ الإنجليزية

بثروة بلغت 35.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

22- عائلة كووك من هونغ كونغ

بثروة بلغت 35.6 مليار دولار، من نشاطات في مجال العقارات.

23- عائلة بريتزكر الأمريكية

وهي المالكة لسلسلة فنادق "حياة" حول العالم، بثروة بلغت 35.3 مليار دولار.

24- عائلة فيريرو الإيطالية

بثروة بلغت 34.5 مليار دولار، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل "نوتيلا" و"فيريرو روشيه".

25- عائلة جونسون الأمريكية

بثروة بلغت 33.8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.

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