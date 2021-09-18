فيفي عبده تتحدث عن جنازة رقصت فيها وتكشف كم مرة تزوجت "عرفيا"... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، أول جنازة رقصت فيها، مؤكدة أنها تزوجت خمس مرات وأنها كلها كانت عرفية ماعدا أول زواج.

وأكدت فيفي عبده، أثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع على DMC، أنها تزوجت 5 مرات، ولم ترتد فستان الفرح إلا في أفلامها، وكان زواجها الأول بعمرٍ صغير واستمر لأشهر، وعانت لتحصل على الطلاق، ما دفعها للجوء إلى "الزواج العرفي" في علاقاتها اللاحقة، وكانت تثبته رسمياً، حينما تعلم بخبر حملها.

وروت قصة طريفة عن علاقة حب جمعتها بثري هندي، كان يصفها بأميرته، والملكة على حد قولها، لكن العلاقة لم تكتمل لأنه أرادها أن تقيم معه بالهند، في وقتٍ لم تشأ فيه أن تترك عائلتها بعد وفاة والدها.

وأوضحت فيفي عبده أنها "ذات مرة دعاها للسفر معه للهند، وفوجئت بعادات وتقاليد هذه البلد، فلو مرت بقرة تقف السيارات حتى تمر بسلام، وذات مرة وجدت مسيرة رافعين خشب عليه ورود، وكانت تظن أنه حفل زفاف ورقصت في الشارع، وبعدها تفاجأت أنها جنازة وأن على هذه الخشبة ميت.

كما كشف موقف مع الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، قائلة: "عندما ذهبت مع زوجي لأحد الفنادق بالقاهرة برفقة مدير أعماله وتفاجأت وقتها بدخول الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إلى الفندق ومعه المطرب شفيق جلال، وجاءني العندليب الأسمر وأثنى على موهبتي وأمسك يدي، وعندما شاهدني زوجي غار عليّ، ونشبت بيننا مشادة كلامية كادت أن تنتهى بالطلاق".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل كان "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، وشاركهما بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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