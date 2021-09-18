صحيفة: "مي 17" الروسية تسبب ضجة بمزرعة في أمريكا... فيديو

قال محللون أمريكيون إن هبوط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-17" في مزرعة بالولايات المتحدة أذهل مزارعًا أمريكيًا.

لاحظ الصحفي جوزيف تريفيثيك في صحيفة "ذا درايف" الأمريكية، أن المروحية الروسية الصنع كانت في قلب مكان غير عادي للغاية حيث وقعت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

ووفقا له، في الربيع، هبطت طائرة هليكوبتر من طراز مي-17، بشكل غير متوقع على أراضي إحدى المزارع.

يروي القصة: لم يكن مالك الأرض، دان مور، في المنزل في تلك اللحظة، وعلم بالحادث من أحد الجيران، الذي اتصل به على الهاتف وقال إن مروحية عسكرية كانت متمركزة في موقعه.

"Wait, what? A helicopter? In my yard? I was confused, but also primed and ready to return the favor when I figured out somebody had made an emergency landing at my farm." https://t.co/zkhAumSBg0 — Air Facts Journal (@AirFacts) September 15, 2021

على الرغم من حقيقة أن جار المزارع كان جنديًا سابقًا في القوات الخاصة، فقد ذهل تمامًا من ظهور آلة ذات أجنحة دوارة في منطقة قريبة، واعتبرها "مزحة عسكرية كبيرة".

ويتابع: كان للمروحية نظام ألوان مموه، لكن لم تكن هناك علامات تعريف على جسم الطائرة، مما جعل من المستحيل تحديد هوية مي-17.

We found (and corroborated with flight data) that one of the Mi-171E helicopters was inadvertently captured in a livestream by @MARCATV, a Spanish news outlet, as it flew from HKIA to the CIA compound toward the compound on Aug. 20. pic.twitter.com/lG1qVi0qHY — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 1, 2021

تتابع الصحيفة: في صباح اليوم التالي، قام الطيارون بتصحيح المشكلة، وبعد ذلك تمكنت الطائرة مي-17 من مغادرة الميدان.

وتقول: لم يكشف الجنود الذين تحدثوا مع مور عن الوحدة التي كانوا يخدمون فيها، ولم يقدموا سوى تلميح خفي بأنهم أتوا من ولاية أخرى.