حلاق تركي يدلل زبائنه بوسائل تسلية منها القراءة والبيانو والشطرنغ... فيديو

يسعى الحلاق التركي مراد ألبير، إلى توفير وسائل تسلية لزبائنه تساعدهم في قضاء أوقات ممتعة داخل محل الحلاقة الخاص به، أبرزها القراءة والشطرنغ وعزف البيانو.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مراد ألبير، يوفر تلك الوسائل داخل مقر عمله في ولاية طوقات، شمالي تركيا.

ويقول ألبير لـ "الأناضول" إنه وضع مكتبة ولعبة شطرنغ وآلة بيانو، من أجل تسلية زبائنه.

ويضيف: "في البداية أقدم خدمة الحلاقة للزبائن، ثم أبدأ النقاش معهم حول الكتب التي يمكنهم الاطلاع عليها أو ممارسة لعبة الشطرنغ أو عزف البيانو والاستماع لهم.

وتابع: "رغم أن تلك الفكرة تعرضت لانتقادات في البداية وتشكيك في إمكانية نجاحها".

بيانو وشطرنج ومكتبة.. حلاق تركي يدلل زبائنه

يوفر #الحلاق التركي مراد ألبير لزبائنه فرصة المطالعة ولعب #الشطرنج والعزف على #البيانو في مكان عمله بولاية طوقات شمالي #تركيا.https://t.co/g3s2pfN490 pic.twitter.com/tltzYqON7G — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2021

ولفت إلى أنه يحدد عدد زبائنه في اليوم بـ 12 فرد فقط لأنه يعمل بمفرده"، بينما يقول بعض الزائن إنه لم يصادف محلات حلاقة تعمل بهذا النظام من قبل.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك