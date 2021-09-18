الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد المصرية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، التي تستمر حتى الخميس 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث تشهد غالبية المناطق ارتفاع في درجات الحرارة قد يصل إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت الأرصاد المصرية أن يسود جو حار رطب نهارا على مناطق منها القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في المناطق الساحلية فجاءت توقعات الأرصاد بأن حالة الطقس ستكون معتدلة، بينما تكون رطبة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف ليلا على المناطق الشمالية في البلاد، بينما يكون معتدلا على باقي الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد المصرية أن يكون معدل ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الأحد حتى الخميس المقبل من 2 إلى 4 درجات على جميع أنحاء البلاد.

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