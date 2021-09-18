العثور على أنفاق غامضة تحت منزل عمره 500 عام... فيديو

بعد تفكيك خزانة الكتب، وجد الرجل غرفة مخفية بها ممر سري يمكنك من خلاله الوصول إلى ممرات وسلالم وغرف مختلفة تحت الأرض.

وجد أحد سكان ساسكس في المملكة المتحدة أنفاقًا سرية فيها قطع أثرية قديمة في منزله.

View this post on Instagram A post shared by Freddy Goodall (@freddygoodallofficial)

نحن نتحدث عن فريدي غودال، الذي يمتلك منزلاً عمره 500 عام. وشارك البريطاني عبر قناته على "تيك توك" تاريخ منزله.

قام جودال بتفكيك خزانة الكتب ووجد غرفة مخفية بها ممر سري. يمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الممرات والسلالم والغرف الموجودة تحت الأرض.

وبحسب الشاب، فإن المبنى كان بمثابة حركة "سرية" حول منزل الخدم في القرن التاسع عشر.

كما تم اكتشاف جدار من الطوب يحمل أسماء وتواريخ غامضة، مثل خزنة قديمة تحتوي على رسائل وكتب عن المنزل. بالإضافة إلى كتب مدرسية ومكاتب قديمة، كانت تستخدم في بداية القرن الماضي، حيث وجدت مؤسسة تعليمية في المبنى، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المنزلية.