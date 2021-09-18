المطربة المصرية سوما: أمر بأصعب مرحلة في حياتي

قالت المطربة المصرية سوما إنها تمر بمرحلة من أصعب مراحل حياتها، مشيرة إلى أنها تريد تقديم الشكر لك من ساندوها وعبروا عند دعمهم لها.

وكتب سوما، على "تويتر"، تدوينة قالت فيها إنها تريد تقديم الشكر لكل الناس، الذين وقفوا معها وأعربوا عن حبهم لها بدعواتهم.

وقالت المطربة المصرية: "أتمنى أن يواصلوا الدعاء لي حتى أتجاوز هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة: "إنها من أصعب مراحل حياتي لكن أملي في ربنا كبير".

عاوزه أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمني يفضلوا يدعولي لحد ما أعدي المرحله الصعبة دي..

فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها..

لكن أملي في ربنا كبير 🙏🤍#سوما — Soma (@SomaFreeMusic) September 18, 2021

يذكر أن المطربة المصرية سوما، تعرضت لوعكة صحية تسببت في نقلها إلى أحد المستشفيات في مصر، حيث دخلت غرفة عناية مركزة وخضعت للكثير من الفحوصات الطبية.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أن زوجها صطفى حلمي، نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله حول إصابة المطربة سوما بمرض نادر في الأحبال الصوتية.

يذكر أن آخر ظهور للمطربة سوما، كان العام الماضي، عندما كانت تشارك في مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا.

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