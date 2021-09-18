أيقونة الشطرنج غابرين داشفيلي تقاضي نتفلكس بسبب "مناورة الملكة"

قررت نونا غابرين داشفيلي، لاعبة الشطرنج الجورجية، مقاضاة شبكة "نتفلكس"، بسبب خطأ في مسلسل "مناورة الملكة"، الذي يحكي قصة حياتها.

وتتهم الدعوى شبكة نتفلكس بتعمد الكذب بشأن إنجازة داشفيلي لأهداف درامية، بحسب موقع غازيت، الذي أشار إلى أن الدعوى تناولت خطأ في إحدى الحلقات يقول إنها لم تواجه الرجال قط في تلك اللعبة.

وتقول الدعوى: "ما ورد في المسلسل غير صحيح، لأن داشفيلي واجهت ما لا يقل عن 59 رجلا بينهم نحو 10 أشخاص من كبار محترفي اللعبة في ذلك الوقت".

وطلبت غابرين داشفيلي حذف النص الذي يقول إنها لم تعلب أبدا ضد الرجال، كما طلبت تعويضا ماليا يقدر بـ 5 ملايين دولار.

ورغم ذلك رفضت شبكة "نتفلكس" ما جاء في الدعوى، مؤكدا أنها ستدافع بقوة عن القضية، رغم أنها تصف داشفيلي بـ "اللاعبة اللامعة" في الشطرنج.

يذكر أن قصة مسلسل "مناورة الملكة" تعتمد على رواية أمريكية يعود تاريخها إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، حول لاعبة شطرنغ خيالية.

وكانت داشفيلي، التي ولدت عام 1941، في جورجيا، هي أول بطلة للعالم للسيدات في لعبة الشطرنج، تحصل على هذا اللقب في سن العشرين، كما كانت أول امرأة تفوز بلقب "غراند ماسترز" في هذه اللعبة.

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