المرارة عبارة عن عضو صغير يشبه ثمرة الكمثرى في الجزء الأيمن العلوي من بطنك. يخزن سائلا هضميا يسمي الصفراء، تعرف على 13 طريقة طبيعية لتخفيف نوبات المرارة.

تعتبر نوبة المرارة مؤلمة للغاية، لكن لحسن الحظ هناك ما يمكنك القيام به لتحسين صحة الكبد والمرارة وتقليل فرص الإصابة بتلك النوبات المؤلمة، بحسب موقع wellnessmama

المرارة عبارة عن كيس تخزين صغير يحتوي على مخزون جاهز من الصفراء، وهو سائل أصفر مخضر ينتجه الكبد. الصفراء ضرورية لهضم الكولسترول والدهون والفيتامينات التي تذوب في الدهون (أ، د، هـ، ك) التي يتم تناولها في النظام الغذائي. كما أنها تستخدم في التخلص من نفايات معينة من الجسم.

ترتبط المرارة بالكبد عن طريق أنابيب صغيرة تشكل القناة الصفراوية. تمتد القناة الصفراوية أيضا من المرارة عبر البنكرياس إلى الأمعاء الدقيقة. لذلك، ينتج الكبد الصفراء ويضخها في المرارة، وهو ما يشبه خزانا صغيرا.

عند الحاجة إلى الصفراء، تنقبض المرارة، وتدفع الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة للمساعدة في الهضم. وإذا كانت المرارة غير صحية، فقد تتعرض لنوبة من الألم.

ما هي نوبة المرارة؟

نوبة المرارة هي عبارة عن شعور بألم شديد نتيجة انسداد تدفق الصفراء من الكبد إلى المرارة إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتراكم الصفراء في المرارة، مما يتسبب في حدوث نوبة.

غالبا ما يحدث ذلك، نتيجة تكوين حصوة صفراوية تسد القناة الصفراوية. إلا أنه ليس شرطا أن تكون مصابا بحصوة في المرارة حتى تصاب بنوبة في المرارة.

ما هي الأسباب الأخرى وراء انسداد القناة الصفراوية؟

- حصوات صغيرة تتراكم أو تبطئ أو تعيق تدفق الصفراء

- إصابة القنوات الصفراوية التي تحدث أثناء جراحة المرارة

- قناة صفراوية شديدة الحساسية

- التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي (التهاب وتندب وتضييق القنوات الصفراوية)

- تضييق القناة الصفراوية من الالتهابات الأخرى بما في ذلك الطفيليات

- أورام القناة الصفراوية أو المرارة أو البنكرياس

- اضطرابات في البنكرياس تسبب تضيقا في القنوات الصفراوية التي تمر عبره

- خلل في عضلة على شكل حلقة تسمى العضلة العاصرة لأودي

- حصوات المرارة التي تسد القنوات أولا، ثم تنفصل

شيء آخر مهم يجب معرفته إذا كنت تعاني من نوبات في المرارة: الكبد والمرارة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا وقد تؤثر صحة أحدهما على الآخر.

إذا لم يكن الكبد في حالة جيدة، فمن المحتمل ألا تكون المرارة كذلك. يعمل هذان العضوان معا بشكل وثيق، وإذا كان أحدهما مرهقا، فسيكون الآخر كذلك.

في الأساس، يتم إنتاج الصفراء عن طريق الكبد. لذلك، إذا كان الكبد مرهقا ولا ينتج الصفراء كما ينبغي، يمكن أن تكون مصابا بحالة "ركود صفراوي".

ما هي حالة الركود الصفراوي؟

يحدث الركود الصفراوي عندما ينخفض ​​تدفق الصفراء أو يتوقف تماما. عندما تكون القناة الهضمية غير صحية، سيحتاج الكبد إلى العمل لوقت إضافي. يتم إرسال السموم من الجهاز الهضمي عبر الوريد البابي إلى الكبد. تصبح القناة الهضمية غير صحية بسبب الإجهاد أو استخدام المضادات الحيوية أو عدم مضغ الطعام بشكل صحيح.

يمكن أن يحدث هذا بسبب الكبد غير الصحي أو بسبب مشاكل في القناة الصفراوية أو البنكرياس. كذلك في حالة تباطأ تدفق الصفراء، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض الكبد. لذلك، عليك التأكد من أن كلا من الكبد والمرارة يتمتعان بصحة جيدة.

ما هي أعراض نوبات المرارة؟

فيما يلي بعض الأعراض التي تجعلك تعرف أنك تعاني من نوبة في المرارة. قد يكون لديك اثنين فقط من تلك الأعراض أو ربما كلها.

ألم في البطن / الصدر - في الجانب الأيمن أسفل القفص الصدري. يمكن أن يعود الألم إلى لوح الكتف خلف المرارةـ تقيؤ وغثيان، غازات وتجشؤ، صبغة صفراء على جلدك أو اصفرار بياض عينيك (اليرقان)، براز فاتح اللون أو بول بلون الشاي

يستمر الألم من 15 دقيقة إلى 24 ساعة. ومع ذلك، فإن من 15 دقيقة إلى 4 ساعات هي الأكثر شيوعا.

يختار معظم الناس الخضوع لعملية جراحية لاستئصال المرارة بدلا من تجربة ذلك الألم مرة أخرى.

هل أنت أكثر عرضة لنوبات المرارة؟

تعتبر هجمات المرارة شائعة إلى حد ما عند الأمهات الحوامل أو بعد الولادة، ويرجع ذلك في الغالب إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال تلك الفترة.

ما الذي يعرضك لخطر أكبر؟

تمثل زيادة الوزن وارتفاع معدل الدهون سببا محتملا لتعرضك لخطر نوبة المراراة، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها، ويتزايد الخطر مع تقدم العمر خاصة بعد الأربعين، قد يكون الخطر الإضافي هو تاريخ العائلة.

هل هناك أسباب أخرى؟

يمكن أن يسهم قصور/التهاب الغدة الدرقية، وانخفاض حموضة المعدة، والحساسية للأطعمة (الغلوتين ومنتجات الألبان)، وداء السكري، ومرض التهاب الأمعاء (كرون والتهاب القولون)، في زيادة احتمالية إصابتك بنوبات المرارة.

وبالإضافة إلى تقليل عوامل الخطر، مثل فقدان الوزن، وموازنة نسبة السكر في الدم، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك وضعها في الاعتبار لتجنب النوبات.

ما هي تلك العلاجات الطبيعية لنوبات المرارة؟

إذا كنت تعاني بالفعل من آلام مرارة غير صحية، فإليك بعض العلاجات الطبيعية التي يجب وضعها في الاعتبار:

1. أملاح الصفراء

أملاح الصفراء هي "المكون" الرئيسي للصفراء. يمكن العثور عليها كمكمل غذائي، ما يساعد في ترقيق الصفراء وتحسين تدفقها، وسد النقص فيها.

2. البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تسمى البيتين، المعروف أيضًا باسم ثلاثي ميثيل الجليسين (TMG) يساعد على ترقق الصفراء، مما يجعلها تتحرك عبر القنوات الصفراوية. يمكنه أيضا المساعدة في إزالة الاحتقان في الكبد والمرارة.

3. البيتين هيدروكلورايد

هو مكمل غذائي مزيج من البيتين وحمض الهيدروكلوريك (حمض المعدة). يمكن أن يساعد في زيادة قوة حمض المعدة، مما يساعد على التأكد من أنك تهضم الطعام في المعدة بشكل كامل. بدون هضم كامل في المعدة، يزداد الضغط على الكبد والمرارة.

4. مستخلص أوراق الخرشوف

تحتوي أوراق الخرشوف على مركب يسمى سينارين، والذي يزيد من إنتاج الصفراء في الكبد ويعزز تدفق الصفراء. كما أنه يحمي الكبد وقد يساعده على التجدد. أوراق الخرشوف متوفرة كمكمل غذائي. يمكنك العثور عليه في كبسولات أو حتى مسحوق سائب.

5. الانزيمات الهاضمة

تدعم إنزيمات الجهاز الهضمي كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي تقريبا، بما في ذلك الكبد والمرارة. الإنزيمات التي تدعم بشكل خاص المرارة وتدفق الصفراء هي إنزيمات تحلل الدهون (هضم الدهون)، مثل الليباز، وإنزيمات هضم البروتين، مثل البروتياز.

6. الكولين

الكولين عنصر غذائي آخر ضروري لتفكيك الدهون ونقلها إلى خلايا الجسم. يتم استخدامه لصنع فسفاتيديل كولين (ويسمى أيضا الليسيثين)، وهو جزء مهم من الصفراء. كما أنه يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد، والتي ترتبط بحصوات المرارة. يمكنك الحصول على مادة الكولين في نظامك الغذائي عن طريق تناول صفار البيض وكبد البقر، كما يمكنك الحصول عليه كمكمل غذائي.

7. شاي بذور الكتان

يمكن أن يساعد شاي بذور الكتان في تقليل آلام المرارة حتى في منتصف النوبة. أكدت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن بذور الكتان الكاملة (ولكن ليس زيت بذور الكتان) تزيد من إنتاج الأحماض الصفراوية، مما يساعد في تدفق الصفراء.

8. قشر السيلليوم

قشور السيليوم هي نوع آخر من الألياف التي يجب تضمينها لصحة المرارة. ثبت أنه يزيد من إنتاج الأحماض الصفراوية في الكبد ويساعد في القضاء على الصفراء. وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للجراحة أن قشور السيليوم قد تقلل من فرص الإصابة بحصوات المرارة. قد تساعد أيضا في علاج الإمساك.

9. كمادة زيت الخروع

كمادة زيت الخروع عبارة عن قطعة قماش مبللة بزيت الخروع يتم وضعها فوق بطنك. يمكن أن تقلل عبوات زيت الخروع الالتهاب وتحفز العصب المبهم (الحائر) وتدعم الجهاز الهضمي. لطالما استخدمت في الطب التقليدي لألم المرارة.

10. تشانكا بيدرا (فيلانثوس نيروري)

حصلت هذه العشبة التي تنمو في المناطق الاستوائية على اسمها من استخدامها كـ "كسارة للحجر" في الطب الشعبي البرازيلي. هناك، يتم استخدامها في الغالب لحصى الكلى، وليس حصوات المرارة. ومع ذلك، تستخدم أوراقها لعلاج حصوات المرارة ومشاكل الكبد.

تدعم الأدلة العلمية استخدامه لاضطرابات الكبد والالتهابات الفيروسية وتقليل الالتهاب.

11. الزيوت الأساسية للمرارة

يمكن أن تكون الزيوت الأساسية المستهدفة داعمة بشكل رائع عندما يتعلق الأمر بتجنب نوبات المرارة.

-الزيت العطري بالكمون الأسود (حبة البركة)- هذا الزيت منشط للجهاز الهضمي والكبد. كما أنه مضاد قوي للالتهابات ويحمي المعدة والكبد.

-زيت بالماروزا العطري، هذا الزيت، لأنه يحتوي على مكون يسمى الجيرانول، يدعم الجهاز الهضمي، ويساعد على حماية الكبد.

-زيت البابونج الروماني هو زيت أساسي آخر مفيد للتشنجات أو التشنجات في الجهاز الهضمي. كما أنه يحمي الكبد والمرارة لأنه يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى apigenin.

-زيوت القرنفل والليمون العطرية - يعمل هذان الزيتان على تحفيز العصب المبهم الذي ينشط المرارة. كما أنها تدعم نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي.

12. حقنة القهوة الشرجية

يمكن أن تساعد حقنة القهوة الشرجية على توسيع القنوات الصفراوية وتحريك العصارة الصفراوية كما يفترض.

13. النشاط البدني

يعد النشاط البدني طريقة أخرى لتقليل فرص تعرضك لنوبات المرارة. تساعد التمارين في الحفاظ على ترقق الصفراء وتقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة ونوباتها.