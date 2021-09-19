اكتشف بنفسك أبرز الأختلافات بين آيفون 13 وآيفون 13 برو

على الرغم من التشابه الكبير بين آيفون 13 وآيفون 13 برو في حجم الشاشة والمعالج، إلا أن هناك اختلافات في بعض الأمور الإضافية.

ولمنع الخلط بين الهاتفين نوضح الفروق الموجودة بين الجهازين من خلال عقد مقارنة شاملة، رصدها موقع "aitnews".

1. الفرق في الشاشة:

صدر الهاتفان بشاشة حجمها 6.1 بوصة تم تصنيعها بتقنية Super Retina XDR من آبل، والتي تعتبر نسخة آبل من شاشات OLED.

يتميز الهاتفان بدقة عرض واحدة وهي 2532×1170 بيكسل، وهو ما يعادل 460 بيكسل لكل بوصة.

ويعرض آيفون 13 برو معدل سطوع أعلى بقليل من آيفون 13، حيث يصل إلى 1000 نقطة إضاءة، في حين يعرض هاتف آيفون 13 معدل يبلغ 800 نقطة إضاءة.

2. الفرق في التصميم:

لا يوجد اختلاف كبير بين تصميم الهاتفين، حيث يعتمد كلا منهما على حجم 6.1 بوصة للشاشة، الأمر الذي يجعل الهاتفين متشابهين بدرجة كبيرة.

وقد يتضح الاختلاف بين الجهازين في اللون والكاميرا، فكاميرا آيفون 13 برو ثلاثية العدسة، بينما العدسة في هاتف آيفون 13 ثنائية.

ويعتمد الهاتفان كذلك على التصميم الخاص بنتوء الكاميرا الأمامية المخفض، والذي تم تصغيره بنسبة 20 في المئة مقارنة بالإصدارات القديمة.

3. الفرق في الكاميرا:

وتمثل الكاميرا أكثر الفروق وضوحا بين الهاتفين، فالنموذج الاحترافي مزود بكاميرا ثلاثية العدسة بينما النموذج المعتاد مزود بكاميرا ثنائية العدسة.

والعدسة الإضافية في نموذج آيفون 13 برو تعمل كعدسة تقريب بصري لمفضلي أسلوب ماكرو في التصوير، بينما تم تزويد الجهازين بعدسة واسعة الزاوية.

وتم تزويد هاتف آيفون 13 بمستشعر LiDAR وذلك من أجل تقنيات الواقع المعزز وعمليات الاستخدام المختلفة، إلا أن هذا المستشعر لا يستخدم كثيرا في الأوقات الحالية.

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