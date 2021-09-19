3 تمارين سهلة تمنع تورم الكاحل وتيبس الظهر والركبتين... فيديو

كشفت خبيرة تغذية عن 3 تمارين للجزء السفلي من الجسم يمكن ممارستها لمنع تورم الكاحل وتيبس الظهر والركبتين.

أهمية هذه التمرينات تكمن في أنها تأتي في وقت غير فيه سيناريو العمل من المنزل أسلوب حياتنا جميعا بشكل تام، بحسب موقع ndtv.

ومع قضاء المزيد من الوقت جالسا وقلة الوقت المخصص للتمارين البدنية، أصبح الكثيرون أكثر عرضة للتصلب وآلام الجسم.

تناولت إخصائية التغذية روجوتا ديويكار هذه المشكلة وقدمت حلولا في شكل إجراء تمارين صغيرة يمكن القيام بها في منتصف العمل نفسه.

استهدفت التمارين الجزء السفلي من الجسم، الركبة والساقين والقدمين. وقالت ديويكار في منشور عبر حسابها في Instagram إن هذه التمارين ستوفر الراحة من آلام الظهر والكاحل.

قم بتمرين عضلات الجسم السفلية بتمارين الإطالة هذه:

لكل 30 دقيقة من الجلوس، يوصى بالوقوف لمدة 3 دقائق على الأقل.

1.اُمدد أصابع قدميك: أثناء الجلوس لفترات أطول، تصبح أرجلنا متيبسة. يُنصح بتمديد أصابع القدم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الاسترخاء.

2.اُمدد أصابع قدميك لأعلى: حافظ على الجزء المسطح من القدمين على الأرض ومد أصابع القدم لأعلى.

3. اُشدد أصابع قدميك تماما على الحائط: أوضحت ديويكار كيف يمكننا استخدام جدار في منزلنا لتمديد أرجلنا. تمسكت بالجدار ومدت أصابع قدمها تماما، مع دفع ظهرها للخارج.

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يشار إلى أن الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل يمكن أن يصيب بالعديد من المشاكل الصحية، كآلام الظهر الناجمة عن تيبس العمود الفقري، وعضلات مفصل الفخد الأمامية والخلفية والتي تلعب دورا كبيرا في دعم العمود الفقري.

كما يؤدي الجلوس الطويل دون حركة إلى تورم الكاحل وانتفاخ القدم بما في ذلك نتيجة احتباس السوائل.