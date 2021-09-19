ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال سعودي... صور

فازت الفنانة المصرية سمية الخشاب مع الفنان السعودي ناصر القصبي، أمس السبت، بمبلغ مليون ريال سعودي في أحد برامج المسابقات الشهيرة.

وتمكنت الخشاب والقصبي من حصد المبلغ في حلقة خاصة من برنامج "من سيربح المليون" في نسخته العربية، بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء محطة "إم بي سي" السعودية.

وقام بتقديم الحلقة مقدم البرنامج لسنوات، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي تولى منصب وزير الإعلام في لبنان مؤخرا.

ونشرت سمية الخشاب صورا لها من حلقة "من سيربح المليون"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "كسبنا المليون"، كما أنها حرصت على تهنئة جورج قرداحي بتوليه حقيبة الإعلام في الوزارة اللبنانية الجديدة.

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وسيتم التبرع بالمليون ريال سعودي لصالح الأعمال الخيرية.

وشهدت الحلقة الاستثنائية من برنامج "من سيربح المليون" مشاركة فنانين آخرين، هم ظافر العابدين مع ريم عبد الله، ويسرا مع باسل خياط، وآسر ياسين مع أمينة خليل.

وتم تصوير الحلقة في مدينة لشبونة البرتغالية يوم الأربعاء الماضي.

من ناحية أخرى، استضاف برنامج الدمية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا"، يوم الجمعة الماضي، سمية الخشاب التي كشفت فيه عن عدد زيجاتها بينما رفضت الإفصاح عن عمرها الحقيقي.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم من النجوم. والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

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