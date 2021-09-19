خدمة توصيل "ديليفري" للطعام في قلب بيروت برافعة بناء... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر رافعة بناء ضخمة تستخدم في توصيل طلبيات أكل في محيط المنطقة المتواجدة فيها.

وقد أظهر الفيديو شخصا يعمل في توصيل الطعام، وهو يربط الأكياس برافعة بناء لإيصال الطلبية إلى أصحابها فوق السيارات التي تمّر على الطريق.

وتبين من خلال الفيديو المنشور أن الرافعة متواجدة في منطقة الصفير الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.