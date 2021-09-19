محام يستأجر قاتلا لنفسه لضمان حياة ابنه المستقبلية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، عن صدور حكم بحق رجل من ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة بتهمة تدبير قتل نفسه.

وذكر موقع "LADbible" الأمريكي أن المحامي المتهم، أليكس موردو، استئجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه خلال حادثة تعطل سيارة مفبركة على الطريق لقتله.

وبحسب التحقيقات، فإن دافع المحامي المتهم هو حصول ابنه على الرعاية المالية الكاملة في حال وفاته وهذا ما كان يهدف له الأب المحامي، وكان الإبن سيحصل بموجب هذه الحادثة على تأمين مالي يبلغ نحو 10 ملايين دولار.

وفي 4 سبتمبر 2021، بعد يومين من مغادرته عيادة تعاطي المخدرات، تم إدخال موردو إلى المستشفى مصابًا بطلقات نارية، حيث تم القبض على عميل سابق للمحامي كورتيس إدوارد سميث والذي اتُهم بالمساعدة في القتل والتآمر لارتكاب احتيال في التأمين.

وشهد كيرتس إدوارد سميث أثناء الاستجواب أن موردو أعطاه سلاحًا بنفسه، وكان الغرض من القتل هو الحصول على تأمين ابن الضحية.