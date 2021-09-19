شاب سعودي يلجأ إلى طريقة غير تقليدية لإنقاذ شخص عالق في السيول... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي نجح في إنقاذ شخص عالق في مجرى السيول بطريقة غير تقليدية.

وفي الفيديو ظهر الشاب السعودي وهو يعترض مجرى السيل المتدفق في منطقة بني سهيم بقوة بجرافة ليتوقف بها خلف سيارة حاصرتها مياه السيول.

وبمجرد وصوله إلى المركبة قفز الشاب من الجرافة إلى سطح السيارة ومد يديه إلى قائدها المحاصر على ما يبدو داخل كابينة القيادة، حتى تمكن من الصعود هو الآخر إلى سطح السيارة ومنها إلى الجرافة.

وفي الفيديو يعود الشاب السعودي إلى قيادة الجرافة ويخرج بها من مجرى السيل ليبعد الشخص الذي تم إنقاذه عن موقع الخطر.