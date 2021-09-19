طبيب لبناني يحضر على دراجة هوائية لإتمام عملية ولادة مفاجئة ويلتقط صورة "تاريخية"

اضطر طبيب نسائي لبناني لاستخدام دراجته الهوائية للحضور إلى المستشفى الذي يعمل فيه من أجل إتمام عملية ولادة مفاجئة.

ونشر الطبيب اللبناني صاحب الصورة، زكي سليمان، صورا على صفحته الشخصية على "فيسبوك" ظهر فيها مرتديا ملابس رياضية مع طفل رضيع.

وكتب الطبيب جملة أثارت الرأي العام اللبناني قائلا: "احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير، ففي يوم من الأيام سيخبرك والداك أن طبيبك جاء على متن دراجته لولادتك، لأنك ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام، في بلد 90% من مواطنيه بلا كرامة".

وأقدم سليمان على تلك الخطوة بسبب انقطاع سيارته من مادة البنزين ما دفعه إلى استخدام الدراجة الهوائية كحل سريع للوصول إلى المستشفى وإتمام العملية.

تجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي إنهاء دعم الوقود.