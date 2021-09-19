مخرج مصري يكشف تفاصيل تعاون مسلسله مع شركة "مارفل"... بطله يستمد قوته من إله فرعوني

أعلن المخرج المصري، محمد دياب، تفاصيل تعاونه مع شركة "مارفل" الأمريكية للقصص المصورة عن الأبطال الخارقين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أمس السبت، إنه فاز مع زوجته سارة جوهر بإخراج مشروع مسلسل من إنتاج "مارفل"، يتكون من 6 حلقات، وذلك بعد اجتيازه العديد من التصفيات جرت مع مخرجين أمريكيين.

وعن أحداث المسلسل، أشار دياب إلى أنه يحمل اسم "Moon Knight"، أو "فارس القمر"، وهو مستوحى عن إحدى قصص "مارفل" الهزلية، وأن بطله يستمد قوته من إله مصري فرعوني.

1993 SkyBox Marvel Universe Series 4

Card #2

Moon Knight

Art by Steven Butler

Colors by Paul Mounts pic.twitter.com/WSN2Cvclp2 — Marvel Trading Cards (@marveltradecard) September 18, 2021

وتابع أنه وجوهر انتهيا من تنفيذ المسلسل بتكلفة 160 مليون دولار.

ولفت محمد دياب إلى أنه ظل يحضر للمسلسل من 13 شهر، بينما بدأ تصويره فعليا من 6 شهور، وأنه من المقرر أن يتم تصوير بعض الأيام في مصر.

يشار إلى أن شركة "مارفل" هي مبتكرة العديد من الأبطال الخارقين، مثل "سبايدر مان" و"آيرون مان" و"هالك" و"ثور".

وكان محمد دياب نال عن أحدث أفلامه "أميرة" 3 جوائز في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من إنتاج الداعية الإسلامي، معز مسعود.

وفيلم "أميرة" مستوحى من ظاهرة الحياة الواقعية للأطفال الفلسطينيين الذين يتم إنجابهم من خلال التلقيح الصناعي باستخدام الحيوانات المنوية المهربة للسجناء السياسيين الفلسطينيين.

ويقيم محمد دياب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 3 سنوات، وحقق شهرة واسعة في مصر بإخراجه فيلم "الجزيرة"، من بطولة أحمد السقا ومحمد دياب، كما أنه أخرج الفيلم المثير للجدل "678"، الذي يتناول التحرش الجنسي، وهو من بطولة نيللي كريم.