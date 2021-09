قائمة لأكثر 10 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب منذ بداية أغسطس... والأطفال في الصدارة

1. أغنية الأطفال"Baby Shark Dance" تحصلت على 9.2 مليار مشاهدة.

2. أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة للمطرب لويس فونسي تحصلت على 7.5 مليار مشاهدة.

3. أغنية الأطفال "جوني جوني يس بابا" تحصلت على 5.65 مليار مشاهدة.

4. أغنية "Shape of You" للمطرب إد شيران تحصلت على 5.43 مليار مشاهدة.

5. أغنية "See You Again" للمطرب تشارلي بوث تحصلت على 5.23 مليار مشاهدة.

6. أغنية الأطفال "الحمام" تحصلت على 4.47 مليار مشاهدة.

7. فيديو تعلم الألوان للأطفال "البيض الملون في المزرعة" تحصل على 4.45 مليار مشاهدة.

8. أغنية "Masha and The Bear - Masha plus porridge" تحصلت عبى 4.4 مليار مشاهدة.

9. أغنية "Uptown Funk" للمطرب مارك رونسون تحصلت على 4.27 مليار مشاهدة.

10. أغنية "غانغنام ستايل" الشهيرة تحصلت على 4.16 مليار مشاهدة.