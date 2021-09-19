حورية فرغلي تكشف عن سر تأجيل عمليتها الأخيرة... وتصرف غير متوقع من عادل إمام

كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن السر وراء تأجيل إجراء عمليتها الأخيرة في أنفها، بعدما قامت بترميمه وإصلاحه من خلال سلسلة من العمليات الخطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت فرغلي خلال مقابلة لها مع "تلفزيون الجديد" اللبناني على هامش حضورها حفل جوائز "الموريكس دور" في لبنان أنها قررت تأجيل عمليتها الأخيرة، التي كانت المقرر أن تجريها في شهر أغسطس/ آب الماضي، بسبب انشغالها بتصوير أحدث أعمالها الفنية.

وعن تفاصيل عمليتها الأخيرة، أوضحت حورية فرغلي في مقابلتها التلفزيونية أنها عملية تجميلية من أجل توسيع فتحات أنفها.

وأكدت أنها أصبحت الآن قادرة على الشم والتذوق بشكل طبيعي، وأصبح صوتها شبه طبيعيا.

وأشارت حورية فرغلي إلى أنه عندما تحدثت عن أزمتها الصحية لوسائل الإعلام، فوجئت بدعم غير متوقع من جانب فنانين لن يسبق لها وأن تعاونت معهم فنيا، موضحة أنها تلقت اتصالات من عادل إمام ونبيلة عبيد ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين.

وكانت حورية فرغلي أعلنت أنها تصور مسلسلات تلفزيونيا جديدا بعنوان "أيام وبنعيشها"، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشاركها بطولته شيرى عادل وسلوى خطاب ورياض الخولي.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك