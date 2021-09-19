أزمة مسلسل "شقة 6" في مصر تتصاعد وتصل إلى النائب العام

تصاعدت أزمة المسلسل المصري "شقة 6"، بعدما وصل إلى النائب العام المصري، بسبب تغيير نهاية العمل، وذلك بعد انتهاء عرض جميع الحلقات على منصة "شاهدvip".

وأعلن الكاتب المصري رفيق القاضي أحد مؤلفي المسلسل، إلى جانب سعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي العمل، تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد مخرج العمل محمود كامل، وذلك بسبب تغيير النهاية.

واتهم القاضي، من خلال منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مخرج المسلسل بـالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامي للعمل دون الرجوع إلى مؤلفي العمل، ما أساء وأحدث خللا وغيّر من فحوى الدراما ورسالة العمل".

وقال إن "المخرج إدعى أننا لم نكتب شيئا، وأننا ندعي ذلك، بالرغم من أن العمل مقدم في الرقابة من ثلاث نسخ، مكونة من خمس عشرة حلقة بأسماء المؤلفين رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب، وقصة مصطفى يوري وسعاد القاضي".

ومسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، حمزة العيلى، ملك قورة، ريم عبد القادر وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

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