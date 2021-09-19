مشروب تركي يحقق عائدات تتجاوز 11 مليون دولار في 8 أشهر

سجلت صادرات الشاي التركي عائدات تتجاوز 11 مليون دولار خلال 8 أشهر، وصل خلالها إلى أكثر من 100 سوق عالمي، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول المستوردة للشاي التركي.

ذكرت ذلك وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تركيا حققت عائدات من تصدير الشاي لـ 110 دول، تقدر بـ 11 مليون دولار، خلال أول ثمانية أشهر من عام 2021.

في 8 أشهر.. صادرات #الشاي_التركي تتجاوز 11 مليون دولار

بحسب بيانات اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في #تركيا.

https://t.co/ffsCwbRPu1 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 19, 2021

وذكرت الوكالة أن تلك الإحصائيات تم رصدها بواسطة اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا.

وبحسب الوكالة، فإن حجم صادرات الشاي التركي تجاوز 3 آلاف طن، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت في صدارة الدول المستوردة للشاي التركي خلال تلك الفترة.

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