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    نقيب المهن التّمثيلية في مصر، أشرف زكي

    نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر بيانا وترد على مبادرة السيسي بشأن الفنانين

    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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    أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الأحد، بيانا ردت فيه على مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الفنانين.

    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / Vasily Fedosenko
    توجيه جديد من السيسى بشأن العاملين فى مجال الفن
    وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها، إن "نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر يتقدمون بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الدائمة"، مشيرة إلى قراره بتفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، للفنانين ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في وقت سابق اليوم، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الابداعية، كما وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة.

    وأوضحت الرئاسة المصرية، أن ذلك يهدف لإدراجهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصة ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم.

    **يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.

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    الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الفنانين في مصر
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