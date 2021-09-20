رسالة جديدة من نضال الشافعي بشأن أزمته الصحية... عملية جديدة

وجه الفنان المصري، نضال الشافعي، رسالة جديدة بشأن أزمته الصحية، منذ دخوله المستشفى لإجراء عملية في القولون.

وأعلن الشافعي، أمس الأحد، عبر منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن خضوعه لعملية جراحية جديدة، اليوم الاثنين، دون أن يذكر تفاصيل عنها.

وناشد الشافعي محبيه عبر منشور له بالدعاء له بالشفاء، كما دعا الله تعالى أن يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين.

وكان نضال الشافعي تعرض الشهر الماضي لانتكاسة في حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في القولون إثر انفعاله الشديد أثناء تصويره أحدث أعماله السينمائية.

وذكرت زوجة الشافعي وقتها أن حرارة زوجها ارتفعت جراء إصابته بصديد في الجرح الناتج عن القولون، وأنه دخل غرفة الرعاية المركزة.

ونشر نضال الشافعي رسالة بصوته من داخل المستشفى تحمل آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه جراحة عاجلة.

وأكد الشافعي في الرسالة الصوتية التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه بخير وتجاوز الوضع الحرج، وأنه سيغادر المستشفى إلى منزله، وشكر كل من دعا له بالشفاء، ولكل من سعى لمساندته قلبا وفعلا.

في المقابل، لام نضال الشافعي في رسالته بعض الذين تجاهلوه خلال وعكته الصحية، فقال إنه أيقن بعد الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها حقيقة المقولة التي تؤكد أن "الشدة تظهر معدن الرجال".

وكان نضال الشافعي قد أوضح في وقت سابق أن قولونه لم ينفجر كما تردد، وإنما ما حدث له هو انفجار أحد زوائد القولون، وهو ما تسبب في حدوث ثقب فيه وخروج سوائله.

وتابع أنه تم إنقاذ الموقف قبل حدوث تسمم دموي، وجرى قص الجزء المصاب من القولون، وسيتم إعادة توصيله بعد فترة.

وأكد أن لو كان قولونه انفجر لكان مات.

ونقل نضال الشافعي إلى المستشفى، الأحد الماضي، وخضع لجراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات، بعد انفعاله الشديد نتيجة عدم تنفيذ منتج أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار" وعوده له.

ونشر رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الأب بطرس دانيال، أمس الاثنين، أول صور لنضال الشافعي من داخل المستشفى أثناء زيارته له للاطمئنان على حالته الصحية.

ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك