لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على الوقود... وهذا ما حدث...فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل لبناني تنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لسيارته، في يوم تم تخصيصه للنساء.

ويظهر الرجل وهو داخل سيارته بمدينة زحلة وسط البلاد، واضعا شعرا مستعارا فوق رأسه مع ملابس نسائية ما جعله يبدو تماما كامرأة.

رجل يتنكر بزي امراة للحصول على البنزين ، في محطة صادر حيث خصص اليوم الأحد لتزويد السيدات بالوقود pic.twitter.com/Rz9o9Szecq — Rami Swayssi (@rami_swayssi) September 20, 2021

إلا أن العاملين في محطة الوقود كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية، وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر.

ويعاني لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، من أزمة خانقة في الوقود، تجلت في اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في طوابير طويلة، ومكافحة المواطنين في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل المولدات.