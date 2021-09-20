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    خضراوات

    فواكه وخضروات لا ترمي قشرها أبدا... فوائدها مذهلة

    © AFP 2021 / Ludovic MARIN / AFP
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    يهدر البشر كميات هائلة من النفايات قد تكون ‏مفيدة، ومن بينها أنواع عديدة من الفواكه والخضروات، التي تحمل ‏قشورها فوائد صحية مذهلة.

    الصحة فقدان الوزن رياضة
    © Photo / Pixabay
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    ورصد "موقع بولدسكاي" عدد من الخضروات والفواكه، التي ‏تحمل قشورها عددا هائلا من الفيتامينات والمعادن ومضادات ‏الأكسدة والألياف الغذائية والفلافونويدات، التي تجعل قشورها ‏بنفس أهمية الثمرة نفسها.‏

    وجاء أبرز قائمة تلك الفواكه والخضروات التي لا ينبغي أن ترمي ‏قشورها أبدا على النحو التالي:

    التفاح‏

    رصدت دراسات علمية أن قشر التفاح يحتوي على مضادات ‏أكسدة يطلق عليه "الكاتشين"، بالإضافة إلى أحماض ‏الكلوروجينيك والبروسيانيدين والإبيكاتشين والكيرسيتين، والتي ‏تعمل على الحماية من مجموعة هائلة من الأمراض المزمنة ‏والالتهابية.‏

    الموز‏

    يقول الخبراء إن قشر الموز يحتوي على عدد هائل من الألياف ‏القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان مثل البكتين والسليلوز ‏واللجنين ونصف السليلوز والنشا المقاوم، كما يحتوي قشر الموز على مضادات أكسدة عديدة تلعب دورا ‏رئيسيا في تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ويمكن استخدامه كمرطب لمعالجة العديد من الأمراض الجلدية كالإكزيما ‏والصدفية، كما يمكن استخدام قشر الموز كقناع للشعر اللامع، و تبييض ‏الأسنان، كما يستخدم لإزالة آثار حروق الشمس ولدغات الحشرات.‏

    البرتقال‏

    يؤكد الخبراء أن قشر البرتقال غني بألياف "البكتين" الصحية، وعدد ‏هائل من المركبات الفينولية، علاوة على عدد هائل من مضادات ‏الأكسدة والالتهابات، ما يجعلها مثالية لمرضى السكري ومن ‏يسعون لتقليل نسب الدهون والكوليسترول في الدم وتصلب ‏الشرايين، بالإضافة إلى تأثيراته الكبيرة على احتواء الأورام السرطانية.‏

    الليمون‏

    يعمل قشل الليمون على وقاية الأطفال من السمنة، ويقلل من ‏إصابتهم بأمراض القلب والسكري عندما يكبروا، بحسب أحدث ‏الدراسات العلمية المتخصصة.‏ كما يحتوي قشر الليمون على نسب أكبر من فيتامين "سي"، من ‏تلك الموجودة في ثمرة الليمون نفسها، ويمكن استخدام قشر الليمون أيضا، لتطهير البشرة وتفتيح المناطق ‏السمراء، أو فركها على فروة الرأس لمعالجة الالتهابات الفطرية ‏والبكتيرية فيها.‏

    الباذنجان‏

    يعد قشر الباذنجان مصدرا رئيسيا لمركب الأنثوسيانين، الذي يقي ‏من أمراض التصلب العصبي المتعدد والسكري والسمنة وارتفاع ‏ضغط الدم، كما يمكن استخدام قشر الباذنجان لعلاج حروق الشمس، وعلاج ‏أعراض البشرة الدهنية.‏

    البطاطس‏

    تحتوي حبات البطاطس على مركبين حيوين، وهما حمض الغاليك ‏والكلوروجينيك، بالإضافة إلى مواد التربين والبوتاسيوم وفيتامين ‏سي وفيتامينات بي والألياف، التي تساعد كلها على الوقاية من ‏أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساهم في التخلص من ‏الالتهابات الجرثومية، وتسريع التئام الجروح وخسارة الوزن.‏

    الرمان‏

    أثبتت دراسات علمية أن قشر الرمان يلعب دورا كبيرا في الوقاية من ‏السرطان، وأمراض التكاثر العصبي ونقص المناعة وهشاشة العظام، ويمكن استخدام قشر الرمان كقناع للشعر لمنع تساقطه وتقصفه.‏

    البصل‏

    أفادت دراسات علمية أن قشر البصل يحتوي على مركب ‏الكيرسيتين، وهو ما يجعله مضاد طبيعي للميكروبات والالتهابات، ‏ويقي من أمراض القلب والأمراض العصبية، ويمكن استخدام قشر البصل المنقوع كمسكن طبيعي للألم، وعلاج ‏الأرق والاكتئاب.‏

    الخيار

    يشتهر قشر الخيار كمرطب طبيعي للبشرة، بسبب غناه بالألياف ‏والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والسيليكا، وهو ما يجعله ‏قادرا على القضاء على التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

    الطماطم‏

    يؤكد خبراء التغذية العلاجية أن قشر الطماطم غني بالكاروتينات ‏والفينولات والأحماض الدهنية، والتي تحمل فوائد عديدة أبرزها ‏إصلاح الأضرار التي تلحق بالجلد وحماية القلب والوقاية من ‏السرطان، ويمكن استخدام قشر الطماطم كمضاد طبيعي للطفيليات، ‏ولتسريع التئام الجروح.‏

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