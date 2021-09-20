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    5 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية

    © CC0 / pixabay.com
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    عندما تريد أن تبني عضلاتك، عليك أن تذهب إلى مدرب كمال أجسام، ولكن عندما ترغب في بناء عضلات قلبك، لن يكون هناك أفضل من أن يساعدك في حماية العضو المسؤول عن ضخ الدم في الأوعية سوى طبيب أمراض القلب، تعرف علي طرق بسيطة لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية.

    انطلاقا من هذه النقطة، نقل موقع "إيت زيس"، مجموعة من نصائح أطباء متخصصين في أمراض القلب لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية والتي جاءت كالتالي:

    شريحة سمك السلمون مع الخضراوات
    © Depositphotos / AntonMatyukha
    خبير يكشف طرقا لتجنب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب... منها الصوم المتقطع

    1- الحصول على لقاح الأنفلونزا:

    غالبا ما يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما من مضاعفات الأنفلونزا ومنها النوبات القلبية.

    لهذا السبب يحصل كثير من أطباء القلب مثل ألين جيه تايلور رئيس قسم أمراض القلب في معهد MedStar على لقاحات الإنفلونزا كل عام.

    وتقول تايلور إن كثير من الأشخاص لا يدركون أن خطر تعرضهم لنوبة قلبية يزداد إلى 10 مرات تقريبا في الأيام والأسابيع التي تلي الإصابة بالأنفلونزا الحادة.

    2- إجراء فحص بدني كل عام:

    ينصح أطباء القلب بإجراء فحوصات طبية سنوية حتى إذا لم تكن تعاني من مشكلات صحية، والهدف من ذلك هو تجنب النوبة القلبية خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة.

    معكرونة
    © flickr.com / Benjamin Jopen
    3 أطعمة أساسية يمكن أن تقود إلى أمراض القلب

    3- ممارسة رياضة المشي:

    توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة هذه الرياضة لتجنب النوبات القلبية. ونقلت الجمعية عن خبير متطوع أنه يسير يوميا 7500 خطوة وهو ما يعادل 3 أميال يوميا.

    4- الحد الأدنى من استهلاك ملح الطعام:

    توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك 2300 مجم من الصوديوم يوميا كحد أقصى.

    وقد يتسبب الإفراط في استهلاك الصوديوم في مشاكل صحية للقلب لأن الصوديوم هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع ضغط الدم، ويشكل عاملا خطيرا في أمراض القلب والنوبات القلبية.

    5-  الابتعاد عن الأطعمة المصنعة:

    تنصح باربرا هدسون روبرتس طبيبة أمراض القلب وأستاذة الطب السريري بجامعة براون بتجنب وجبات العشاء المجمدة المعجنات المعلبة والأطعمة المحفوظة. وتقول إن القاعدة الصحية الأولى التي يتبعها طبيب القلب هي التقليل من هذه النوعية من الأطعمة.

    وخلصت دراسة أجريت في فرنسا إلى أن هناك زيادة بنسبة 12 في المائة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في الأطعمة فائقة المعالجة.

    يذكر أن النوبة القلبية تحدث عند انخفاض مستوى الأكسجين المتجه إلى القلب، وقد يتسبب هذا في حدوث ضغط في منطقة الصدر، وآلام عند الظهر أو الفك أو الحلق أو الذراع.

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