ابنة بيكاسو تسلم أعمال والدها للسلطات الفرنسية ضمن صفقة ضريبية

سلمت مايا بيكاسو، ابنة الرسام بابلو بيكاسو، للحكومة الفرنسية تسعة أعمال لوالدها، وذلك لتسوية قضايا ضريبية.

موسكو- سبوتنيك. وحضر مراسم التسليم، التي أقيمت اليوم الاثنين، في متحف "بيكاسو"، في باريس، وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير.

وكتب الوزير على موقع "تويتر" : "إنه لشرف لبلدنا أن نتسلم الأعمال الجديدة لبيكاسو كهدية، ستثري تراثنا الثقافي".

Que serait la France sans ces artistes étrangers qui ont apporté leur génie à notre culture? C'est un honneur pour notre pays d'accueillir de nouvelles œuvres de Picasso. Elles viennent enrichir et étoffer notre patrimoine culturel. @R_Bachelot https://t.co/dWRlo9xyqd — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 20, 2021

وأكد لو مير أيضاً ما تم نشره في صحيفة "فيغارو"، والذي جاء فيه أن التبرع هو في الواقع صفقة ضريبية ستساعد مايا بيكاسو البالغة من العمر 86 عاماً على سداد ضريبة الميراث.

وقد جرى اليوم الاثنين، عرض لوحة واحدة فقط في المتحف من اللوحات التي تم التبرع بها - "طفل جالس على كرسي وهو يحمل الحلوى" (1938). وبحسب الصحيفة، فإن "حزمة التعويضات" تشمل خمس لوحات أخرى، بما في ذلك صورة لوالد بيكاسو مؤرخة عام 1895، ومنحوتتان ودفتر رسم.

هذا ومن المتوقع عرض المجموعة الكاملة في نيسان/أبريل 2022.