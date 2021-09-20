كل ما تحتاج معرفته عن مزايا نظام "آي أو إس 15" الجديد لأجهزة "أيفون"

تخطط شركة "آبل" لطرح تحديثات لأنظمة تشغيل أجهزة "أيفون" و"أيباد" وحتى ساعتها الذكية "آبل ووتش"، في وقت لاحق اليوم الاثنين، والتي يترقب مستخدموها أن تضيف المزيد من المميزات لهم وتحسن الأداء بشكل عام.

خلال مؤتمر مطوري "آبل" في يونيو/ حزيران، أعلنت الشركة أن نظام التشغيل "أي أو إس 15" و"أيباد أو إس 15" و"ووتش أو إس 8" سيشملون طرقا جديدة للتعامل مع الإشعارات، وأدوات للفصل بين العمل والحياة المنزلي ، والقدرة على إجراء مكالمات فيديو، بحسب صحيفة "الغارديان".

موعد الطرح

عادة ما يبدأ تنزيل تحديثات أجهزة "آبل" في نحو الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش (7 مساء في القاهرة؛ 8 مساء بتوقيت مكة؛ 8 مساء بتوقيت موسكو).

على عكس الشركات المصنعة الأخرى، ستتمكن جميع أجهزة "آبل" المؤهلة من تنزيل التحديث وتثبيته بمجرد إصداره بدلا من تنزيله بطريقة متداخلة.

ما الأجهزة المؤهلة للتحديثات؟

جميع هواتف "آبل" الذكية بدءا من "أيفون 6 إس" لعام 2015 أو الأحدث، بما في ذلك الجيل الأول من أجهزة "أيفون إس إي"، تثبيت نظام "آي أو إس 15".

كما يمكن لجميع الحواسيب اللوحية بدءا من "أيباد إير 2" الصادر في عام 2014 و"أيباد ميني 4" لعام 2015، والأجهزة من الجيل الخامس أو أحدث تثبيت نظام "أيباد أو إس 15".

يمكن لجميع ساعات "آبل" الذكية من الفئة الثالثة لعام 2017 أو الأحدث تثبيت نظام "ووتش أو إس 8".

كيفية تثبيت التحديث

على أجهزة "أيباد" أو "أيفون" تفتح تطبيق "الإعدادات" ثم الانتقل إلى "عام" ومن ثم "تحديث البرنامج"، وبعد ذلك النقر فوق التثبيت إذا كان متاحا للتنزيل، ثم المصادقة على الإجراء وبعد ذلك إعادة التشغيل للتثبيت.

يتطلب نظام "ووتش أو إس 8" الاقتران جهاز "أيفون 6 إس" أو طراز أحدث يعمل بنظام "آي أو إس 15" أولا. وللتحديث يتم اختيار تطبيق "الساعة- Watch" والانتقل إلى "عام" ثم تحديث البرنامج لبدء التثبيت. يحتاج المستخدم وضع الساعة على الشاحن الخاص بها لإكمال التحديث.

كم تبلغ التكلفة

شدد تقرير "الغارديان" على أن تحديث "آبل" لأنظمة التشغيل مجاني، وإذا طلب من المستخدم أن يدفع مقابله، فمن المحتمل أنه يتعرض لعملية الاحتيال ومن الضروري التنبه لذلك.

أبرز مميزات نظام "iOS 15"

الإخطارات والتركيز

أعيد تصميم الإشعارات في النظام الجديد لتصبح واضحة أكثر، وتشمل صور التطبيقات وجهات الاتصال، وسيكون بمقدور النظام جمع الإشعارات الأقل أهمية في ملخص واحد وإرسالها إلى المستخدم في الوقت الذي يحدده.

هناك تغيير كبير أيضا اسمه "التركيز" أو "Focus"، حيث سيكون بمقدور المستخدم إنشاء ملفات تعريفية (على سبيل المثال للبيت أو المكتب أو شخصيات محددة) وتحديد جهات اتصال وتطبيقات بعينها، يكون من المسموح لها أن ترسل لها إشعارات بناء على الملفات التي أنشأها هو لها.

ويسمح هذا التغيير بألا يتعرض الشخص للإزعاج مثلا من رسائل العمل أثناء تواجده في المنزل، والعكس، وسيتم إخبار من يحاول التواصل معه عبر الرسائل أن المستخدم جعل الإشعارات صامتة، حتى يتمكن من اختيار ما إذا كان الأمر طارئا ويجب إخطار المستخدم به على الفور.

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إعادة تصميم تطبيق "سفاري"

أعيد تصميم التطبيق ليصبح أسهل في الاستخدام وأكثر راحة للمستخدم مع خيارات إضافية للمظهر وأدوات الاستخدام، مثل شريط العنوان والبحث الصوتي. كما سيكون بمقدور المتصفح منع أدوات التتبع من التعرف على بعض بيانات المستخدم عبر عنوان "آي بي" المخصص له، إلى جانب استخدام كلمة المرور المشفرة.

تطبيق "فيس تايم"

بموجب التحديث الأخير لنظام التشغيل، سيكون بمقدور مستخدمي أجهزة "آبل" التواصل مع غير المستخدمين عبر مكالمات فيديو "فيس تايم" على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة "أندرويد" و"ويندوز".

الكاميرا

سيكون بمقدور مستخدمي النظام الجديد أيضا تحديد النصوص المكتوبة التي تم التقاطها عبر الكاميرا، إلى جانب ميزة الكتابة اليدوية، كما يمكن استخدام الكاميرا في التعرف على المزيد من المعلومات حول الكائنات المختلفة.

ويمكن باستخدام خاصية "سبوت لايت" البحث عن النصوص في ألبوم الصور، أو البحث عبر الويب عن الصور وتقديم نتائج أفضل حول الموسيقى والأفلام.

مزايا أخرى

تم تحسين تطبيق الصحة "آبل هيلث" لتمكين المستخدم من مشاركة البيانات مع أفراد أسرته وأصدقائه ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، لتحسين عملية المراقبة والاطمئنان، خاصة حال حدوث أي حالة طارئة. كما يحظر التطبيق المستخدم من احتمال السقوط إذا اختل توازنه.

أيضا أصبح المساعد الصوتي "سيري" قادرا على معالجة الطلبات الصوتية بشكل مستقل بدلا من الاعتماد على داعم للترجمة الفورية، وبذلك يصبح أسرع. ويحظر تطبيق البريد عمليات التتبع ويظهر عدد المرات التي وصلت فيها التطبيقات إلى ميزات مثل الكاميرا أو الاستوديو أو الموقع أو جهات الاتصال.