توفى بعد وفاة والدته بشهرين... من هو الفنان المصري إيهاب خورشيد الذي غيبه الموت أمس

أعلن أمس وفاة الممثل المصري إيهاب خورشيد، ورغم أنه ليس من نجوم الصف الأول واختفى عن السينما منذ فترة طويلة إلا أن الكثير يبحث عنه في محاولة للتعرف عليه.

ووفقا للمعلومات المتاحة عن إيهاب خورشيد، فهو لا يمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية، وشارك في حوالي 7 أفلام ، بدأت بفيلم "أولاد الملجأ" عام 1983 للمخرج ناصر حسين، وانتهت بفيلم "بنت مشاغبة جداً"، للمخرج أحمد السبعاوي عام 1991، وخلال تلك المسيرة القصيرة شارك في أفلام "صاحب العمارة الإدارة بواب العمارة"، مع الفنانين نادية الجندي وعادل أدهم، و"تحت الربع" و "المشاغبون في أجازة نص السنة".

بحسب موقع "اليوم السابع"، فالراحل هو نجل أحمد خورشيد مدير التصوير السينمائي، ووالدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، التي توفيت نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

تزوج إيهاب خورشيد من الممثلة المصرية علا رامي وأنجب منها ولدا أسماه عمر، وانفصل عنها ثم تزوج بالفنانة الراحلة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وله من الأبناء "وردة " و "حسن".

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