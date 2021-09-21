"فخر كوريا" ينال المديح بعد خطابه في الأمم المتحدة... فيديو

ألقى المغني الكوري الجنوبي وقائد فرقة "بي تي أس"، كيم تاي هيونغ، والمعروف باسم "في"، كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021.

وحثّ المغني الكوري الجنوبي في خطابه جيل الشباب، قائلا: "أتمنى ألا نعتبر المستقبل كظلام قاتم"، ليحظى بصدى واسع بين صفوف الكثيرين على مواقع التواصل الذين انهالوا بالإشادات عليه.

ويعتبر وجود الفرقة الكورية في الأمم المتحدة مهمًا لما تلعبه من دور كبير ضمن فئة الشباب حول العالم، ويطلق عليه في بلاده لقب "فخر كوريا".

كما وتحدث "في" في كلمته، قائلا: "لدينا أشخاص مهتمون بالعالم ويبحثون عن إجابات. لا يزال هناك العديد من الصفحات المتبقية في القصة عنا وأشعر أنه لا ينبغي لنا التحدث كما لو كانت النهاية قد كتبت بالفعل".

مضيفا: "جهود التطعيم جارية باستمرار للإبقاء على هذا الواقع الجديد مستمرا، وأعتقد أن اليوم الذي يمكننا أن نلتقي فيه وجها لوجه ليس بعيدا. حتى ذلك الحين، آمل أن نتمكن من ملء كل يوم من أيامنا إلى أقصى حد بالطاقة الإيجابية".

TAEHYUNG: Like the vaccinations, efforts are continuously underway to keep this new reality going forward and I think that the day when we can meet again face to face is not far away, until then I hope we can fill each of our days to the brim with positive energy. pic.twitter.com/lYTSEoVvWz — Jafrin⁷ (@antares_ojo_o) September 20, 2021

وانهالت الإشادات من جميع أنحاء العالم على "في" بعد إنهائه لخطابه المباشر، لما تمتع به من ثقة ونبرة صوت واضحة خلال كلمته.

Taehyung's words are always so encouraging and positive. He's such a good role model. Proud of him!



KOREAS PRIDE KIM TAEHYUNG #ThankYouTaehyung#UNGA #BTSatUNGA pic.twitter.com/j3erHnv2yC — 뷔USA 🇺🇸 (@V_USA) September 20, 2021

هذا وحصلت الفرقة الكورية الجنوبية على إذن لتصوير مقطع مصور في المجلس مع أدائها لأغنية.