هاني سلامة يكشف لماذا شتمه يوسف شاهين وما الذي استفاده من تهمة الغرور... فيديو

كشف الفنان المصري هاني سلامة، تفاصيل لقائه الأول بالمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، والذي اتّسم بموقف طريف.

وقال سلامة خلال استضافته، أمس الاثنين، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية إنه عندما رشحه يوسف شاهين لبطولة فيلم "المصير" من إنتاج عام 1997، لم يكن يدرك وقتها قيمته الفنية كمخرج، وذلك لأنه كان عائدا للتو من الكويت بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة.

وأضاف لمقدمة البرنامج، الفنانة إسعاد يونس، أنه عندما سأله شاهين إن كان شاهد فيلمه الشهير "باب الحديد" من إنتاج 1958، أكد له أنه لم يسمع عنه، ما جعل المخرج الراحل ينزعج ويسأله: "هل أنت حمار".

وتابع هاني سلامة أنه عندما عرض فيلم "المصير" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، لم يكن يدرك شيئا عن تلك الاحتفالية الفنية السنوية، وكان يجهل ما هي السجادة الحمراء التي يسير عليها الفنانون، وسر اهتمام الصحفيين العرب في المهرجان بفيلم شاهين.

كما أفصح سلامة في البرنامج أن المخرج الراحل يوسف شاهين نصحه بعدم تقديم مسلسلات تلفزيونية وهو مازال في بداياته الفنية.

وأكد هاني سلامة لبرنامج "صاحبة السعادة" أن التمثيل لم يكن متحمسا له في البداية، وكان يرغب في دراسة علوم الحاسب الآلي بالقاهرة، لكنه أصبح ممثلا بالصدفة من خلال بوابة الإعلانات.

"أصبت بكورونا"

كشف هاني سلامة في برنامج "صاحبة السعادة" ولأول مرة عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إنه قبل بدء تصوير مشاهده في أحدث مسلسلاته التلفزيونية "بين السما والأرض"، الذي عرض في رمضان 2021 أصيب بكورونا، وذلك بعدما أجرى تحليل دم إثبت "إيجابية" حالته، وقام بعدها بعزل نفسه حتى شفي تماما.

ميزة من الغرور

نفى هاني سلامة لبرنامج "صاحبة السعادة" اتهاما رافقه منذ الصغر، وهو اتسامه بالغرور، مؤكدا أنه أبعد من تلك الصفة، وعندما سأل المحيطين به عن سبب اعتقادهم بأنه مغرور، ردوا عليه أن ذلك يعود إلى ملامح وجهه.

وقال إنه فشل في إقناع من حوله بأنه ليس مغرورا، نظر إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي أنه إذا اعتقد كل الناس أنه مغرور فسيهابونه ولا يتجاوزون حدودهم معه.

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