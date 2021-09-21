تويتر تدفع أكثر من 800 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية

وافق موقع التغريدات الأمريكي "تويتر" على سداد 809.5 مليون دولار، من أجل تسوية دعوى جماعية رفعها أصحاب الأسهم ضده في عام 2016.

وزعم المستثمرون في دعواهم الجماعية أن "تويتر" أخبرهم أن نمو الشركة متباطئ، بينما قام المديرون التنفيذيون من ورائهم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق ديك كوستولو، والمؤسسان المشاركان إيفان ويليامز والرئيس التنفيذي الحالي، جاك دورسي، ببيع أسهم "بمئات الملايين من الدولارات من الأرباح الداخلية"، بحسب موقع "إنغادجيت".

واتهمت الدعوى القضائية "تويتر" ومديريها التنفيذيين بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1934.

من ناحيتها، قالت شركة "تويتر" إن التسوية المقترحة التي لم توافق عليها المحكمة بعد، "تحل جميع المطالبات المؤكدة ضد "تويتر" والمتهمين الآخرين المذكورين دون أي اعتراف أو تنازل أو اكتشاف أي خطأ أو مسؤولية أو مخالفة من قبل الشركة أو أي مدعى عليه".

كما نفت شركة "تويتر" في بيانها وكذلك جميع الأشخاص المدعى عليهم في الدعوى الجماعية ارتكاب أي مخالفات.

ويخطط موقع "تويتر" لاستخدام النقد المتوفر لديه من أجل سداد التسوية، ومن المتوقع أن يتم دفع المبلغ مع حلول نهاية العام الحالي.